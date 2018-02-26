Google Asistan'ın Geliştirici Platformu Artık Daha İşlevsel

Google uluslararası geliştirici grubunu desteklemek için Google Asistan platformunu genişletti.

Google'ın her fırsatta planlarında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu belirttiği Google Asistan’ın 2018 yılında daha da zeki bir hal alması bekleniyor. Yakın gelecekte Google'ın üzerine düştüğü kadar hayatımızda önemli bir yer edinip, edinmeyeceği bilinmez. Ancak sesli asistanlar piyasasının en iyisi olma konusunda Amazon Echo ile yarışan Google, Asistan’a yeni bir güncelleme getirdi.

Geliştiriciler Platformu’nu daha işlevsel hale getirmek için yapılan güncellemeler arasında belki de en önemlisi yedi farklı dil daha eklenmiş olması. Daha önce geliştiriciler tarafından desteklenen İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Rusça'ya yeni güncellemeyle Hintçe, Tay dili, Endonezce, Danca, Norveççe, İsveççe ve Felemenkçe eklendi. Bu gelişme aynı zamanda konuşma arayüzleri oluşturmak için Google'ın Dialogflow aracının da bu dilleri destekleyeceği anlamına geliyor.

Tüm geliştiricilere sunulan yeni özelliklerden başka biriyse, Google Asistan’ın İşlemleri sırasında Android uygulamasına derin bağlantı oluşturma oluşturması sayesinde daha fazla işleme izin verilecek olması. Bunun yanı sıra Google, geliştiricilerin dizin listeleme bilgilerini bir dosya olarak dışa aktarmalarına izin vererek, işlemleri gerçekleştirmeyi de kolaylaştırıyor. Daha açık yazmak gerekirse ihtiyaç duyduğunuz bilgilerle ilgili daha ayrıntılı sonuçlara ulaşacaksınız. Örnek olarak yukarıdaki resimde görmüş olduğunuz ayrıntılı park bilgilerini verebiliriz.

Konuma dayalı sorularda da gelişmeler yaşandı. Google Asistan’a gitmek istediğiniz yerin adını söylediğinizde ve aynı bölgede bu yerden birden fazla bulunuyorsa, size yeni bir soru yönelterek hangisine gitmek istediğinizi soracak. Örneğin bir benzinliğin adını verdiniz ve size yakın 3 tane bulunuyor. Google Asistan size bulduğu yerleri söyleyecek ve hangisine gitmek istediğinizi soracak.