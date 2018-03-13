Google Asistan’ın Kullanışlı 6 Rutin Özelliği

Günlük hayatta birçok kişi tarafından yapılan 6 rutin hareketi Google Asistan, çok daha kolay hale getirmek için yeni özellikler ekledi.

Sesli asistan yazılımları her geçen gün hayatımızı daha fazla kolaylaştırmak için yeni özellikler ediniyorlar. Sektörün en önde gelenlerinden biri olan Goole Asistan da bunlardan biri. Google Asistan'a yeni güncellemeyle birlikte 6 adet rutin özellik eklendi.

Bu özellikler ana başlıklarıyla günaydın, yatma zamanı, evden ayrılma, işe giderken, eve giderken ve eve dönme olarak birçok kişinin hergün yaptığı 6 rutin davranıştan oluşuyor. Asistanın sizlere sunduğu özelliklerden tam anlamıyla faydalanmak için akıllı telefonun yanı sıra birde akıllı evinizin olması gerekiyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan bu özelliklere geçelim.

Günaydın

Google Asistan’a “Günaydın” dedikten sonra, asistan evinizdeki ışıkları, fişi, su ısıtıcısını, hava durumunu, trafik durumuna bağlı olarak işe gideceğiniz en kısa yolu, o güne ait notları ve güne iyi başlamanız için müzik listenizi kontrol ederek sizi yoğun temponuza hazırlayarak hayatınızı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Evden Ayrılmak

Kapıya gitmeden hemen önce “Google, ben gidiyorum” dediğinizde, evden ayrılma rutini sayesinde tüm ışıkları ve fişleri kapatarak aklınızda bir şey kalmamasını sağlar. Bir çoğumuzun işe giderken aklına “Evde bir şey unuttum mu?” sorusu takılmıştır, asistan bu yeni rutini sayesinde bunun önüne geçiyor.

İşe Giderken

İşe giderken "Google, işe gidiyorum" diyerek Asistan'dan bugünkü işe gidip gelme, hava durumu, takvim ve hatırlatıcılar hakkında sizi bilgilendirmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca evdeki akıllı lambalarınızı, fişleri, termostatları kontrol edebilirsiniz. Daha sonra yolculuğunuz boyunca müzik, haber veya radyo dinleyebilirsiniz.

Eve Giderken

"Google, eve gidiyorum" dediğinizdeyse, evinizin ısısını ayarlamak ışıkları önceden yakmak ve mesaj kutunuza bakmak gibi seçeneklere sahip olacaksınız.

Evdeyim

Eve vardığınızda, “Google, evdeyim" diyerek sesli asistanı çalıştırıp akıllı evinizin çeşitli özellikleri üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz. Ayrıca yayın yapmak ve sosyal medyadan konumunuzu paylaşmak gibi özellikleri de kullanabilirsiniz.

Yatma Zamanı

Son olarak “Google, yatma zamanı" dediğinizde medya sesinizi değiştirmek, yarının have durumu, evin ışıklarını kapatmak, fişleri ve ısıtıcıları kontrol etmek gibi bir dizi özellikten faydalanabilirisiniz. Ayrıca aksam telefonunuzu sessiz moda getirerek rahatsız edilmemeyi ve sabah dilediğiniz saatte açılmasını söyleyerek aktif konuma getirmeyi ayarlayabilirsiniz.

Henüz Türkçe olarak hizmet vermeyen Google Asistan'a 2018 yılı içerisinde Türkçe desteği ekleneceği resmi olarak açıklanmıştı.