Google Asistan iOS Cihazlara Geliyor

Google Asistan, tüm Android cihazlardan sonra iOS cihazlara da gelebilir. Detaylar haberimizde.

Google Asistan, bilindiği üzere Android cihazlara sunulmaya başlandı. Birkaç aydır Google Pixel cihazlara özel olarak test edilen özellik, artık her Android telefona gönderiliyor. Peki Google Asistan, iOS gibi Google platformu olmayan cihazlara da sunulacak mı?

Google bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsa da bu konuda söylentiler mevcut. Gelen bilgilere göre Google Ürün Müdürü Gummi Hafsteinsson MWC 2017'de şöyle bir cümle kurdu: "Bu noktada duyuru yapabileceğimiz bir şeyimiz olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu konudaki genel felsefemiz, Asistan'ı olabildikçe çok kişiye ulaştırmak olacaktır."

Google'ın ürün müdürünün kullandığı bu söz, Asistan'ın gelecekte iOS için geleceğini de düşündürüyor. Google'ın Android için sürdüğü uygulamaların eninde sonunda iOS için de çıkarıldığını göz önüne aldığımızda bu durum pek de uzak bir ihtimal olarak görünmüyor. Şimdilik bu durum sadece tahmin ve söylenti olsa da, size bu fikir nasıl geliyor?