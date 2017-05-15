İki devin yapay zekalı sanal asistanları iOS'te karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar.

Google'ın Siri, Bixby ve Alexa gibi yapay zekalı sanal asistanlara karşı geliştirdiği Asistan'ı ile bir nevi deplasmana gitmeye hazırlanıyor. Gelen haberler eğer doğru ise Google, Asistan uygulamasının Apple'ın mobil işletim sistemi iOS için sunacak.

Geçtiğimiz yıl Google tarafından düzenlenen I/O 2016 etkinliğinde görücüye çıkan Asistan, üçüncü parti uygulamaları başarılı şekilde kullanarak telefonun sahibine pek çok anlamda yardımcı oluyor. Yani bir nevi adının hakkını veriyor.

Google Asistan'ın iOS platformuna sunulabileceği ihtimali ilk olarak Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde gündeme gelmiş ve şirketin ürün yönetim müdürü Gummi Hafsteinsson, "Asistan'ı olabildiğinde fazla kullanıcıya sunabilmek için çalışıyor ve bunu istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kısa bir süre önce ise Google, Asistan'ı daha fazla cihazla uyumlu olabilecek şekilde sunmuştu. Önce Şubat ayında Android TV'lere sunulan Asistan, Nisan ayında yazılım geliştirme kiti(SDK) ile karşımıza çıkmış, son olarak ise Android Auto'lara sunulmuştu. Şimdi ise yapay zekalı asistanın adeta rakibinin evine, deplasmana gidecek olması, mobil cihaz dünyasını yakından takip edenleri heyecanlandırmakta.

Acaba Google Asistan, Siri'den kullanıcı çalmayı başarabilecek mi? Yoksa iOS kullanıcıları tamamen Siri'ye sadık mı kalacaklar?