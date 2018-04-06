Google Asistan Kapalı Olsa da Kullanıcıları mı Dinliyor?

Google Asistan, henüz Türkiye'de devreye girmemiş olsa da Android kullanıcıları tarafından severek kullanılan bir uygulama. Ancak bir Reddit kullanıcısı geçtiğimiz günlerde uygulamanın 'uygulamayı kapatsak bile' çalıştığını söyledi.

Android Oreo güncellemesini yaptıktan sonra yaşadığı durumu anlatan bir Galaxy Note 8 kullanıcısının iddiasına göre, Google Asistan, uygulamanın ayarlarından 'ses algılama' özelliğini kapattıktan sonra bile Google hala çalışmaya devam ediyordu. Peki bu uygulamadaki bir hatadan mı kaynaklanıyordu?

'OK Google' özelliğini kısaca anlatmak gerekirse, sizin seçtiğiniz anahtar kelimeler vasıtasıyla çalışır ve söylediğiniz kelimeleri otomatik olarak Google Asistan'a kaydetmeye başlar. Bu uygulama eğer açıksa Google telefonunuzu daimi olarak dinler; ancak bu veriler hiçbir yere kaydedilmez. Güvenlik araştırmacılarının ve Android geliştiricilerinin söylediği kadarıyla, uygulama tam olarak da böyle çalışıyor. Peki, gerçekten de öyle mi?

Bazı kullanıcılar ise burada bir güvenlik açığı olduğundan şüpheleniyor. Reddit sitesinde 'lets_go_homie' nickini kullanan eski bir Google Asistan kullanıcısı bu özelliği test etmek için cihazının tüm ses algılama özelliklerini kapattı. Google'ın 'Android Note' için olan Galaxy Note 8 güncellemesini yaptıktan sonra bile Google Asistan'ı çalışır vaziyette gördü.

Kullanıcı, Oreo'ya geçmeden önce, Galaxy Note 8 için olan Google Asistan'ı etkinleştirmediğini söylüyor. Sonrasındaysa, Google uygulama ayarlarına gidip ses algılamayı açık duruma getirip sonra tekrar kapalı duruma getirdikten sonra, Google'ın artık kapandığını söyledi.

Bu durum, telefonumuzun her zaman dinleniyor olma olasılığını akla getirdi. Sizce bu durum kasıtlı mı yapılıyor, yoksa sadece bir kullanıcının telefonunda bulunan bir sorun mu buna sebep oldu?