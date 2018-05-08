Halihazırda milyonlarca kullanıcının hizmetinde olduğu bilinen Google Asistan, açıklanan resmi verilere göre şu an 500 milyondan fazla cihazda aktif olarak yer alıyor.

Google Asistan’ın mühendislik departmanından sorumlu başkan yardımcısı Scott Huffman, I/O 2018 kapsamında yaptığı konuşmada bir çok kişi tarafından tahmin edilen, ancak resmi rakamlarca açıklanmayan bir konuya parmak bastı. Google Asistan, şu anda resmi rakamlarla 500 milyondan fazla cihaz içerisinde aktif olarak hizmet veriyor.

Ortadaki büyüme gerçekten devasa bir noktada, zira I/O 2017’de açıklanan rakama oranla 100 milyon cihazlık devasa bir artış mevcut. Bu konuda en büyük payın, geçtiğimiz sene ‘iPhone için Google Asistan’ konseptinin duyurulmasında olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır.

Huffman, Google Asistan konusunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, 30 dilde ve 80 farklı ülkede hizmet vereceklerini söyleyerek tescillemiş oldu. Ayrıca bu sene ek olarak başta sanatçı John Legend olmak üzere 6 yeni opsiyonunu daha doğal ve insana yakın bir tonlama ile sunmayı hedefliyor. Bu konuda da desteklerinin Wavenet adlı bir makine öğrenme programına dayalı olduğunu meraklılarına duyuran Huffman, Google’ın bu sene de iddialı bir çıkış yapacağının işaretlerini vermiş oldu.