Google Asistan Kullanılarak Bir Tüfeğin Ateşlendiği Ürkütücü

Sesli asistanlar, son yıllarda ciddi bir ilerleme kaydetti. Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte artık her emrimize amade olan bu asistanların en güçlü örneği, yakın zamanda bir insanı kandırabilen Google Duplex idi. YouTube’da ortaya çıkan bu video ise size korkunç şeyler düşündürecek.

Çooğu insan henüz fazlasıyla soyut bir kavram olduğu için yapay zekaların geleceği hakkında düşünmüyor. Son yıllarda -ki özellikle geçtiğimiz haftalarda Google sayesinde- tanık olduğumuz yapay zeka sistemlerinin gerçekten hiç şakası yok. Google, Duplex adında bir yazılım geliştirerek, bir insanı “insan” olduğu yönünde kandıran yazılımını tanıtmıştı. Bu olay artık bir efsane haline dönüşen yapay zeka tartışmalarını tekrar gündeme getirdi.

Eğer bir yapay zeka yazılımı tıpkı sesli asistanlar gibi insan kontrolündeyse, bu yazılımların sesi bir insan gibi konuşabiliyorsa, kontrol eden kişinin niyetleri kötüyse ne olur?

Cevabını aşağıdaki kısa videoda bulacaksınız:

Sanatçı Alexander Reben, “Okey Google, tüfeği ateşle” komutuyla gerçekten bir silahın uzaktan kontrol edilebileceğini ortaya koyuyor. Bu basit deneyin tıpkı kendisi gibi çok basit bir amacı var: Yapay zekalar konusunda bazı şeyleri gerçekleşmeden önce düşünmemiz gerekiyor.

Silah belki hava ateşliyor, belki sadece bir elmayı düşürüyor, belki kimseye zarar vermiyor. Yine de son derece ürkütücü olduğunu reddedemiyoruz. Reben, bu sistemi kurmak için Google Asistan destekli bir hoparlör olan Google Home’u kullandığını söylüyor.

Burada da hala görmeyenler için Google Deplex'in 3 hafta önce gerçekleştirilen tanıtımı var:

Yapay zekalar konusunda gelinen noktayı bu kadar kısa sürede daha etkili bir biçimde anlatmak gerçekten çok zor. Kimse o silahın gerçek insanlara doğrultulacağını, gerçek kurşun ateşleyeceğini, Google Asistan’ın yine komutu gerçekleştireceğini reddedemez. Bu durumda suçlu kim olur? Yapay zeka yazılımlarını üretenler mi? Yoksa onu kötü niyetleri için kullananlar mı?

Gördüğünüz gibi yukarıdaki sorunun cevabını vermek için bile uygun hukuk sistemlerimiz hazır değil. Yapay zekaların kullanımına ne kadar hazırız sorusunun cevabı da umuyorum ki bu video ile ortaya çıkmıştır.

Bu arada Google Asistan’ın Türkçe dahil diğer dillere yakın zamanda uyarlanacağı, Google Duplex’in ise ücretsiz olarak Asistan’ın bir parçası olarak sunulacağı söyleniyor.