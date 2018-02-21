Google Asistan, Nest Cam IQ'da Kullanılabilir Hale Geldi!

Nest Cam IQ, paranın satın alabileceği en iyi kapalı güvenlik kameralarından biri olarak biliniyor ve şirketin Google'ın donanım ekibiyle yakınlaşması sayesinde daha da akıllı hale geldiği söyleniyor.

Kapalı devre güvenlik sistemi Nest Cam IQ, aldığı yeni güncellemeyle Google Asistan aracına sahip hale geldi. Tıpkı Google Home'da olduğu gibi artık sesli komutları kullanarak Nest Cam IQ'ya hava durumu hakkında bilgi sormak, zamanlayıcıları ayarlamak, işe gitmek için trafiği kontrol etmek ve ve daha fazlası "OK Google" diyerek gerçekleştirilebilecek.

Cam IQ, Google Asistan'ını Nest uygulamasına yönelik bir güncelleme aracılığıyla alacak. Bununla birlikte cihaz bu özelliği destekleyen Nest grubunda yer alan tek ürün olarak öne çıkıyor. Ancak, zaman geçtikçe daha fazla Nest donanımının bu özelliğe kavuşması bekleniyor. Buna ek olarak, Nest'in Aware servisi birkaç yükseltme alacak. Faaliyet bölgeleri için alarmlar artık, insanlar ve nesneler arasındaki ayrımı yapabilecek ve kapalı veya açık devre Cam IQ'unuz varsa Nest Aware, tanımladığı fotoğraflardaki yüzleri tespit ederek bir arşiv oluşturacak.

Son olarak, Nest Aware bu yeni özelliğiyle birlikte daha çok müşteri çekmek için yeni abonelik planı da hazırladı. Nest Aware sahip olanlar 5 günlük yedekleme ile birlikte aylık 5 dolar karşılığında veya aylık 10 ya da 30 dolar karşılığında sırasıyla 10 ve 30 günlük yedeklemeyle birlikte hizmet alabilecek.