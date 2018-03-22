Google Asistan’ı artık hemen hemen her yerde görebiliyoruz. Şimdi ise Google Asistan ile telefonunuzdan sesli komutla arkadaşınıza para gönderebileceksiniz.

Ünlü Google Asistan yazılımına yeni bir güncelleme daha geldi. Akıllı telefon ve tabletlerde kullanılabilinen Google Asistan’ın gelen güncellemesiyle birlikte, sesli komut sistemini kullanarak telefon rehberinizdeki kişilere para transferi yapabileceksiniz.

Bugünden itibaren iPhone ve Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları sesli komut sistemini kullanarak para transferi yapabilecek. Ancak şunu da söylemeliyiz ki, bunu gerçekleştirebilmek için Google Pay uygulamasına sahip olmanız gerekiyor.

Google Asistan uygulaması eşliğinde Google Pay kurulumunu tamamladıktan sonra, rehberinizdeki herhangi bir kişiye para transferi yapabileceksiniz. Bunun için, “OK Google, Yusuf’a akşam yemeği için 100 dolar gönder” demeniz yeterli olacak. Aynı şekilde para istemek için de, istek komutu oluşturulabiliyor. Google Asistan söylediklerinizi analiz ederek işlemi gerçekleştirmeye çalışıyor. Eğer işlem doğru ise, ‘gönder’ diyerek şifrenizi veya parmak izinizle onay verebileceksiniz.

Bildiğiniz gibi Google Asistan yazılımı henüz Türkçe dilini desteklemiyor ve Google Pay uygulaması de henüz Türkiye için aktif değil. Bu sebeple şu an için ülkemizde kullanıma açılamayacak uygulamanın, kısa süre içerisinde Türkçe dil desteği alması ve Google Pay uygulamasının kullanılması bekleniyor. Siz bu güncellemeyi nasıl buldunuz? Kullanım kolaylığı olacağı gibi, kötüye kullanımlar da olabilir mi?