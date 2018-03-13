Google Asistan şimdi iPad'de

Google Asistan şimdi Google Takvim ile yan yana olmak üzere iPad’te de çalışıyor.

Google’ın yeni özelliğini denemek isteyen herkes artık iPad’lerinde Google Asistan ile birlikte Google Takvim’i yan yana kullanabilir. IOS için optimize edilmiş Google Asistan'ın bir sürümü App Store’a kısa süre önce giriş yaptı. Ancak şunu da eklemeliyiz ki, uygulama henüz Türkiye için kullanılabilir değil.

Uygulama şu an için düğmeye basıldığında, soruları yanıtlayabilecek ve internetten bilgileri alacak ancak bu sadece bir başlangıç. Google Asistan, yaklaşan takvim etkinliklerini okuyabilir ve takvim, hatırlatıcı gibi girişleri ayarlayabilir. Optimize edilmiş yeni dönem uygulama, sorgulandığında yol tarifi verebilir ve hava tahminlerini görüntüleyebilir. Ayrıca, bazı akıllı ev aksesuarları sadece Google Asistan tarafından kontrol edilebilir.

Uygulama şu an için Türkiye’de kullanılabilinir değil ancak yakın zamanda bizler içinde aktif olacağı düşünülüyor. Google, iPhone için bu sürümü geçtiğimiz yaz aylarında optimize etmişti ancak tablet uyumlu modu bu gün devreye girdi.

Google Asistan IPad'de gerçekten gerekli mi?

Elbette gerekliydi. Örneğin şu an Google Asistan uygulaması Siri ile eşit derecede iyi iş görüyor. İkisinde de hava durumu, takvimler ve yol tarifi gibi temel görevler mevcut. Ancak, daha öncesinde Google yazılımının iOS cihazlarda “Hey Siri”ye eş değeri yoktu. Şu an ise Google Asistan tarafından kontrol edilebilen bazı akıllı ev aksesuarları da Apple’ın Ana Sayfasını destekliyor. (Tümünü değil)

Google iOS’a ulaşıyor mu?

Google kendi Android işletim sistemine sahip olduğu için daha önce kapılarını iPhone ve iPad’a açmazdı. Ancak son zamanlarda gördüğümüz gibi Google kendi içinde radikal bir değişiklik yaparak FaceTime rakibi Google arama uygulaması gibi tüm en iyi uygulamalarının iOS eşdeğerlerini yayınladı.

Google'ın kapılarını iOS cihazlarına açması ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yersiz bir girişim mi, radikal bir yenilik mi?