Tüm Android 6.0 ve 7.0 Cihazlarına Google Asistan Geliyor!

Mobil cihaz sektöründe yapay zekalı asistan olayı iyice kızışıyor. Google Asistan, tüm Android 6.0 ve 7.0 yüklü cihazlara sunulacak.

Şu ana kadar sadece Pixel cihazlarında kullanıma sunulan Google'ın yapay zekalı sanal asistanı 'Asistan', bugün tanıtımı gerçekleşen LG G6 ile birlikte ortaya çıkmıştı.

İşte bu önemli gelişmenin ardından Google, akıllı asistanın daha fazla cihazda kullanıma sunulacağı müjdesini verdi. LG, G6 lansmanından Googla Asistan duyurusunu lansmanın sonuna saklamıştı. LG cephesinden gelen resmi duyurunun ardından, bir duyuru da Google cephesinden geldi ve Asistan'ın Marshmallow (Android 6.0) ile Nougat (Android 7.0) barındıran cihazlara yavaş yavaş sunulacağı açıklandı. Yapılan resmi açıklama ile beraber sunulan görselde, Galaxy S7 Edge, LG V20 ve HTC 10 kullanılmış.

Samsung, yeni amiral gemisi cihazı S8 ile birlikte kendi yapay zekalı asistanı Bixby'ı tanıtmaya hazırlanırken Google cephesinden böyle bir hamlenin gelmesi, aslında bir nevi stratejik bir hamle olarak da ele alınabilir.

MWC 2017 etkinliğinde Samsung, Sony, Huawei ve HTC cihazlarını kullanarak Asistan'a yönelik bir tanıtım gerçekleştirecek olan Google, daha sonrasında ise Google Play servisi üzerinden Google Asistan'ı Android 6.0 ve 7.0 yüklü cihazlara sunmaya başlayacak. Bu konuda henüz bir tarih açıklanmış değil, fakat S8'in ay sonunda tanıtılacağını düşünürsek Google'ın fazla bekleyeceğiniz sanmıyoruz.