Bilgisayar biliminin temellerini atan ünlü mucit Alan Turing’in makinelerin düşünme durumlarını anlamak için yarım yüzyıl önce önerdiği test hala geçerliliğini koruyor. Google’ın yeni nesil yapay zekası ise bu testi geçen ilk “makine” olabilir. Sistem, insan denekleri kandırmayı başarıyor.

Google, yapay zeka çalışmaları konusunda uzun süredir devrim yaratıyor. Geçtiğimiz gün yapılan yıllık Google konferansı IO 2018’de şirketin Google Asistan yazılımına ilişkin yeni özellikler duyuruldu. Beklentilerin çok ötesinde ilerleme kaydeden yazılım, bir telefon görüşmesinde hattın diğer ucundaki insanla başarılı bir şekilde görüşme yapabildi. Üstelik karşıdaki insanlar, kendileriyle görüşenin bir yapay zeka olduğundan habersizdi.

Google Asistan, sırasıyla bir kuaför ve restorandan randevu aldı. Karşıdaki insanlar, bırakın haberlerinin olmasını, bir robotla konuştuklarından habersizlerdi. Asistan yazılımı, ona bir soru iletildiğinde tıpkı insanlar kadar doğal duraksamalarla “hmm, aaıı” gibi tepkiler verdi. Google’a göre yazılımın bu hale gelmesi için yapılan çalışmalar sırasında, sunumda gerçekleştirilen görüşme örneklerinin yüzlercesi yapılmıştı.

Turing testine ilişkin aşağıdaki şekilde yer alan kadın sorgucu C, sorduğu sorular ve aldığı yanıtlarla hakkında hiç fikri olmadığı diğer iki katılımcıyı tanımaya çalışır. Amaç A ya da B katılımcılarının hangisinin insan ya da makine olduğuna karar vermektir:

Söz konusu atılım, Google’ın yıllardır üzerinde çalıştığı gelişmiş yapar zeka sistemlerinin artık kullanıcılara sunulmaya hazır olduğunu gösteriyor. AlphaGo, Dublex AI gibi önemli projelerde yapay zekalar farklı alanlarda insanlara üstünlük sağlamayı başarmışlardı.

Google’ın bu yenilikleri getirmesindeki amaç, bankalar ve telekom şirketleri gibi hizmet sağlayıcılarını aradığımızda oluşan bekleme sürelerini gidermek. Google Asistan, bu şirketlerle doğrudan bizim yerimize iletişim kuracak. Konuşma deneyimini oldukça insancıl hale getiren yazılım, sıradan insanlar gibi temel iletişim girdilerini yönetebiliyor.

Google Asistan’ın Dublex adı verilen bu sistemi zamanla, diğer insanlar ve kullanıcılar onunla iletişim kurdukça gelişecek. Öğrenen makine temelli olan bu sistem, artık yapay zekaların hayatımıza tam anlamıyla girmesini sağlayacak.

Yapay zekaların daha önce neden oldukları çeşitli sorunlar da var. Örneğin Microsoft’un ardında bir yapay zeka yazılımı bulunan Zo isimli Twitter profili, ona gönderilen mesajlar sayesinde öğreniyor, öğrendiklerine göre paylaşımlar yapıyordu. Bir süre sonra ırkçılık savunucusu mesajlar paylaşması, profilin kapatılmasına neden oldu. Google Asistan’ın görevi daha geniş yelpazede olduğu için daha büyük krizlere de geber olabilir.

Sesle duyumları analiz edip öğrenen, insanların konuşma jargonlarını taklit edip onlar gibi davranmak üzerine programlanmış bir makinenin Turing testinin küçük de olsa bir kısmını geçtiğini söyleyebiliriz. En azından düşünmese bile karşısındakileri düşündüğü yönde ikna edebilmesi, onun gerçekten de ürkütücü taraflarından birisi. Ayrıca “hhmm” gibi duraksamaların uygun yerlerde yapılmasına karar veren bir yazılımdan söz ediyorsak, Google’ın bizi daha çok şaşırtacağını söyleyebiliriz.

Google yapay zekalar konusunda tarih yazmaya devam ediyor.