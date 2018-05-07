Sonunda! Google Asistan'a Türkçe Desteği Geliyor

Rakipleri Cortana, Siri ve Amazon Alexa ile amansız bir yarışa girişen Google'ın, Asistan için dil desteğini 30 dile kadar artıracağının haberini daha önce paylaşmıştık. 2018'in ikinci çeyreğine yaklaşırken büyük bir heyecanla beklenen Türkçe dil desteğinin gelmek üzere olduğunu söyleyebiliriz.
Her ne kadar kısa vadede yurtdışındaki kadar aktif bir biçimde kullanamayacak olsak da (ülke olarak akıllı ev teknolojisine hızlı bir geçiş yaptığımız söylenemez) herkesin Türkçe iletişim kurmak için heveslendiği Google Asistan'a dair Türkçe güncellemesi, Google'ın yazılımcı konferansı olan ve 8-10 Mayıs tarihleri arasında, Shoreline Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek Google I/O'da duyurulabilir. Google I/O'ya dair beklentilerimizi içeren haberimize hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Google I/O 2018 Yaklaşıyor: İlk Beklentiler Neler?
Google Asistan İçin Minimum Gereksinimler
- Android 5.0 veya sonraki bir sürüm
- Google uygulaması 6.13 veya sonraki bir sürüm
- Google Play Hizmetleri
- 1,4 GB bellek ve 720p ekran çözünürlüğü
- Cihaz dili Google Asistan'ın desteklediği dillerden biri olmalı.
Çok büyük ihtimalle Google, konferans kapsamında en azından dil desteğine dair bir takvim yayınlayacaktır diye düşünüyoruz. Yarın başlayacak olan konferans kapsamında, Google Asistan ile ilgili yeni haberleri takip ediyor olacağız.