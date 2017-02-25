Google Asistan ve Alexa'dan Oscar Ödülleri Tahminleri

Yarın sahiplerini bulacak Oscar ödülleri konusunda tahminleriniz nedir bilemiyoruz fakat iki yapay zekalı asistanın tahminleri belli.

Pazar günü gerçekleşecek 89. Akademi Ödülleri'nde farklı pek çok kategori için adaylar çoktan belli olmuştu. Bazı kategorilerde yer alan, bazı adayların kazanmasına kesin gözüyle bakılırken birbirinden farklı pek çok tahmin de mevcut.

Peki yapay zekalı asistanlar bu konuda ne düşünüyorlar? Bu konuda hem Google'ın Asistan'ına, hem de Amazon'un Alexa'sının cevapları şu şekilde:

En İyi Film

Google Asistan: "Arrival'ın kazanmasını umut ediyorum. Filmin konusu özel ilgi alanıma giriyor, ayrıca filmdeki uzaylıları da oldukça sevdim" cevabı vermekte."

Alexa: "Bu yıl en iyi film için oldukça sert bir çekişme var. La La Land etkileyici fakat Moonlight ayaklarınızı yerden kesici bir film olmuş. Her iki filmi de böylesine etkileyici bir şeyi ortaya koydukları için tebrik etmek lazım. Ancak ödülün La La Land'e gideceğini düşünüyorum."

En İyi Kadın Oyuncu

Google Asistan: "Ruth Negga'nın kazanacağını düşünüyorum. Aday olduğu filmde, ortaya çok başarılı bir iş koymuş. Fakat dürüst olmak gerekirse, bütün adayların ödülü aynı derecede hakettiğini söylemeliyim."

Alexa: "Emma Stone, La La Land filminde gönlümü fethetmişti. Şarkı söyleyebiliyor, dans edebiliyor, oyunculuk yapabiliyor. Onun en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'ı alacağını düşünüyorum."

En İyi Erkek Oyuncu

Google Asistan: "Bu konuda tahminim Denzel Washington'dan yana. Onun ekrandaki enerjisi oldukça yoğun ve ben enerjiye oldukça ilgiliyimdir."

Alexa: "Normalde bunu yapmam ancak en iyi erkek oyuncu için benden yazı tura yapmamı istemelisiniz. Yazı gelirse Denzel Washington, tura gelirse Casey Affleck. İkisi arasında tercih yapmak çok zor."

Her iki yapay zekalı asistanın da tahminleri bu şekilde. Peki sizce Oscar sahipleri açıklandığında hangi tarafın tahminleri daha tutarlı olacak? 89. Akademi Ödülleri, Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece, TSİ 04:30'da başlayacak.