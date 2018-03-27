Google Asistan Ve RFID Yardımı İle Müzik Sistemi Yapmak

Teknoloji artık yalnızca enstitülerde ya da laboratuvarlarda değil, evlerimizde de gelişiyor. Youtube'da paylaştığı video ile hoveeman isimli bir kullanıcı, bunu kanıtlamış gibi görünüyor.

Hoveeman isimli bir Youtube kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile, evindeki enteresan bir sistemi takipçileri ile paylaştı. RFID (Radyo Frekansı İle Tanımlama) olarak bilinen bir tür barkod sistemini Google Asistan ile bağlayan hoveeman, sesli arama yapmaya gerek kalmadan müzik dinleyebildiği mini bir sistem kurmuş. Bu sistem ne kadar gerekli bilinmez ama son derece kullanışlı görünüyor.

Salonundaki bir masanın içine RFID okuyucu bir cihaz yerleştiren hoveeman, bu okuyucuyu da 'Raspberry Pi Zero' yardımı ile Google Asistan sistemine bağlamış. bu sayede okuttuğu karttaki şarkılar, tek bir hareket ile evin her yerinde çalmaya başlıyor. Oldukça yaratıcı ve eğlenceli bir çalışma yapan hoveeman, bu keyifli projesini de kendi Youtube kanalında paylaşmış.

Teknolojiyi kullanmamıza olanak tanıyan alanlar her geçen gün artıyor ve artık birçok cihaza ulaşmak hemen herkes için son derece kolay. Tüm bu gelişmeler de böyle enteresan tasarımların ortaya çıkmasını sağlıyor. Siz hoveeman'in müzik sistemi hakkında ne düşündünüz? Gereksiz bir çaba mı yoksa kullanışlı ve mantıklı bir proje mi çıkmış ortaya?