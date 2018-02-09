Google Asistan Yakında Chromebook'lara Gelebilir

Google'ın 2017'nin sonlarına doğru ne kadar önem verdiğini gösterdiği ve 2018'de de büyük bir destek vereceği Google Asistan çok yakında platform desteğini artırabilir.

Google'dan son aylarda neredeyse gelen her iki haberden biri Google Asistan üzerine oluyor. CES 2018'de de fuar alanının kocaman bir kısmını yapay zeka yazılımına ayıran Google'ın daha çok telefona, daha çok platforma ve daha çok dilde destek vermeyi düşündüğü bilinen bir gerçek.

Gelen haberelere göre yakında Chromebook'lar da bu destekten nasibini alabilir. İşin açıkçası Chrome OS için Google Asistan tamamen yeni diyemeyiz. Google'ın Pixelbook adındaki şu an piyasadaki en sağlam Chromebook olma özelliğini taşıyan cihazı zaten yazılıma kendiliğinden destek veriyor. Buna karşın Chrome OS kullanan diğer kullanıcılar da yazılımın kendi platformuna destek vermesini merakla bekliyor.

XDA Developers'da yayınlanan bir makalede keşfedilen bir detay, bu gelişmenin çok da uzağımızda olmadığını gösterir nitelikte. Yukarda görmüş olduğunuz kod satırları Chrome OS'de keşfedilmiş ve bu keşfedilen satırlar yakın zamanda Google'ın bu özelliği aktifleştirmeye hazırlandığını gösteriyor olabilir. Tabi ki bu keşif biraz da malumun ilanı gibi nitekim Google'ın bu kadar önem verdiği ve üzerine büyük planlar yaptığı bir yazılımdan, kendi işletim sistemini mahrum edeceği düşünülemezdi. Buradaki tek soru Google'ın farklı platformlara geçiş için ne kadar hızlı davranacağı olacaktır. Bakalım önümüzdeki süreçte Google Asistan ne kadar çabuk yayılacak?