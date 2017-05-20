Cihazlarımızı sesle kontrol edebilmemizi sağlayan Google Assistant'a Android O ile birlikte 8 yeni özellik geliyor.

Google Assistant geçen sene olduğu gibi bu sene de Google I/O'nun en dikkat çeken özelliklerindendi. Google'ın yaklaşık 1 senedir kullanımda olan bu cihazlarımızı sesle kontrol edebilmemizi sağlayan programı Android O ile birlikte çok önemli güncellemeler alacak. Bu güncellemeler ile Google'ın yapay zekasının geliştirilmesi ve yavaş yavaş telefonlardan çıkıp evlerde de kullanılması planlanıyor.

Chromecast ile Görsel Yanıtlar

Mobil cihazlarımızda veya Google Home cihazında sesli yanıtlar almamız güzel olsa da bazen görsel cevaplar almamızda faydalı oluyor. Google, televizyona bağladığımız Chromecast cihazlarından kullanıcılara görsel cevaplar verebilmek için faydalanmış.

Artık mobil cihazınızdaki Google Assistant'a hava durumunu veya takviminizi sorduğunuzda yanıtları görsel olarak televizyonunuzdan verebilecek. Televizyondan vereceği bu görsel yanıtta daha fazla içerik bulunacak. Google Home cihazı ile birlikte Chromecast'ı kullandığımızda işler daha da kolaylaşabiliyor.

Üçüncü Parti Uygulamalara Destek

Bilindiği gibi Google Home'un Amazon Echo karşısında en büyük eksikliği üçüncü parti uygulamaları desteklememesiydi. Alexa'nın uygulama geliştirme araçları (SDK) sayesinde üreticiler Amazon'un bu asistanını pek çok cihaza ekleyebilmekteydi. Artık Google Assistant'da kendi uygulama geliştirme araçlarına sahip olacağı için üçüncü parti uygulamalar ile iletişimi kolaylaşacak gibi duruyor.

Bundan sonra üçüncü parti uygulamalar ve cihazlar Google Assistant ile entegre çalışabilecek. Bu da bundan sonra Google Assistant içeren pek çok cihazla karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor.

Google Home ile Telefon Görüşmeleri Yapın

Öncelikle Amerika ve Kanada'da aktif olacak bu özellik sayesinde sadece Google Home kullanarak telefon görüşmesi yapılabilecek. Ellerimiz dolu olduğunda faydalı olabilecek bu özellik hızlıca telefon görüşmeleri başlatmayı sağlıyor.

Siz Sormadan Yardım Edecek

Gerçek bir asistan yaklaşan etkinliklerimizi ve randevularımızı sadece ona sorduğumuzda değil biz ona sormadan da bize hatırlatır. Bu yüzden Google Home'a da önceden hatırlatma yapabilmesi için bir özellik geliyor. Bu özellik ile birlikte bizi bilgilendirmek isteyen Google Home'un ışıkları yanıyor ve dikkatimizi çekiyor. Bu bildirimleri dinleyebilmek için cihazı manuel olarak aktifleştirmemiz gerekiyor. Böylelikle kendi kendine gecenin ortasında bağırmıyor, gerektiği zamanlarda biz konuşturuyoruz.

Google Lens sayesinde Kameraya da Yapay Zeka Geliyor

Google Lens tartışmasız Google I/O'da tanıtılan en havalı özellik olabilir. Bu özellik Google'ın görsel yapay zekasının ne kadar geliştiğini gösteriyor.

Google Lens sayesinde mobil cihazımıza bir çiçek gösterdiğimizde adını kolayca söyleyebiliyor, cihazı bir konser posterine çevirdiğimizde kolayca bu konser için bilet satın alabileceğimiz ekran çıkıyor ve cihaz gördüğü yabancı dilleri çevirebiliyor.

Yani Google ekranda gördüğünü cismi/yazıyı anlayabildiği takdirde bu gördükleriyle ilgili aksiyonlar sağlıyor. Ayrıca Google'ın ürettiği bu yenilikler, diğer Android üreticilerinin de işini zorlaştıracak gibi duruyor. Böyle özelliklere sahip olan Google Assistant varken kimse başka bir program kullanmak istemeyecektir.

Google Assistant iOS'te!

Geçtiğimiz haftalarda Google Assistant iOS ortamında kullanılmaya başlandı. iOS'teki Siri'ye gelen en sağlam rakip olan Google Assistant iOS'te kendi uygulaması içinde yaşıyor. Siri veya Google'ın Android cihazlarında olduğu gibi kolayca ulaşamıyoruz. Google Assistant'a kolayca ulaşabilmek için iOS'teki bildirim merkezine widget olarak ekleyebiliriz.

Fakat ne olursa olsun Google Assistant'a gelen bu ciddi özellikler Apple'a da ilham olacak ve uzun vadede Apple'da Siri'ye bunlara benzer özellikler getirebilecektir.

Daha Fazla Dil Desteği

Google Assistant ilk etapta Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya'ya geliyor. Bu sene içerisinde de Portekizce, Fransızca, Almanca, Japonca, İtalyanca, Korece ve İspanyolca dillerinin de eklenmesi planlanmış.

Yazarak da İletişime Geçebileceğiz

Artık bu yapay zekalı asistanımızı kullanmak istediğimiz fakat konuşamadığımız durumlarda yazarak iletişime geçebileceğiz. Bu özelliğin gelmesinin neden uzun sürdüğünü bilmesek de iyi olmuş diyebiliriz.