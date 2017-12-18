Google'ın uzun vadeli planları arasında yer alan, Siri ve Alexa'ya ciddi bir rakip olmasına kesin gözüyle bakılan yeni yazılımı Google Assistant geliştirilmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda, 79 Dolar etiket fiyatına sahip Amazon Echo'ya rakip olarak piyasaya sürülen Google Home tartışıladursun, Google akıllı telefon uygulaması Google Assistant'ı da geliştirmeye devam ediyor.

Assistant, ilk sürümlerinde sadece "OK Google!" diye seslenince aktifleşmekteydi. Buna karşın Google Home hem, "Hey Google!" hem de "OK Google!" denerek komut alabiliyordu.

Bu durum beraberinde bir soruna sebep oluyordu. Google Home ve Google Assistant'a aynı anda sahip olan kullanıcılar, "OK Google!" diye seslendiklerinde iki yardımcı da ayrı ayrı devreye girmekteydi. Google Assistant'a yeni sesleniş biçimi eklenince bu sorun ortadan kalkmışa benziyor. Geçtiğimiz Ekim ayında bazı cihazlara gelen bu özellik bu hafta itibarı ile bir çok cihazda kullanılabilir hale geldi. Kullanıcıların kendi istedikleri şekilde sesleniş kaydetmesi ve bu sesi kullanma konusunda ise henüz adım atılmadı.

Google Assistant maalesef henüz Google Play Türkiye'de yer almıyor.