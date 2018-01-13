Google Assistant, Fuardaki Popülarite Savaşından Galip Çıktı

CES 2018 kapsamında, donanımsal ürünler kadar büyük şirketlerin yazılımları da kapıştı. Google Assistant, fuar kapsamında Amazon ile girdiği popülarite savaşını kazanmayı başarmışa benziyor.

Google'ın şu ana değin Amazon Alexa ile giriştiği sesli asistan savaşında hem nitelik olarak, hem de rakibinin özellikle Amerika pazarında oldukça gerisinde kalarak mağlup tarafta yer aldığını rahatlıkla söyleyebilirdik. Lakin CES 2018'de yaptığı Google Assistant lansmanı ile bu savaşın gidişatını değiştireceği öngörülüyor.

Amazon Echo & Alexa birlikteliği ile Google'dan 2 sene önce piyasaya giriş yapan Amazon, rakibinin pazara geç girmesinin avantajını çok iyi kullanmış ve 2017'de pazarı domine etmeyi başarmıştı. Google'ın gidişatı değiştirmek için ilk hamlesi, tam 1 milyon farklı komut verebileceğinizi gösteren bir rehber yayınlaması oldu. Bu rehber oldukça önemli, nitekim kullanıcılar Google Assistant ile neler yapabilecekleri konusunda çok da bilgi sahibi olmadıkları için, basit komutlarla programı kontrol ediyor ve yapabildiklerinden çok da haberdar olamıyordu.

Yayınlanan bu rehberin yanı sıra, Google, CES 2018'deki standını, evinizde kullanabileceğiniz Google araçlarıyla dolu bir alana çevirdi. Google Assistant'ın bütün marifetlerini burada sergileyen Google, 20 dakikalık bekleme sırasının olduğu bedava 'donut' servisiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başardı ve bedava bir şeyler dağıtılan yerlerdeki izdihamın da ülkemize has olmadığını ispatlamış oldu.

Google'ın, Assistant'a dair 2018 planları temelde daha yenilikçi ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak, daha fazla akıllı cihazı (televizyon, tablet, telefon vs.) ve daha fazla ülkeyi kapsam altına alabilmek. Henüz Türkçe desteği olmaması nedeniyle ülkemizde etraflıca bilinmeyen bu hizmetin, 2018 yılında daha fazla ülkeyle buluşacağını tahmin ediyoruz.