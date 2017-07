Google Assistant İle Tuş Kilidini Kapatıp Açmak

Bir süre sonra bir çok Android telefona gelecek olan, şu an itibariyle Pixel telefonlarda bulunan Assistant'ın yapabildiği bir çok işe, telefon ekranını açıp kapatma fonksiyonunu da ekliyoruz. Tabii Assistant'ı henüz aktive etmemiş olanlar için bu işlemin nasıl yapılacağını da anlatan bir video ekledik.

Google Assistant’ın size yardımcı olamayacağı şey yok gibi. Trafik durumunu kontrol etmekten, müzik ve video oynatmaya kadar bir dizi işlemde yanıbaşınızdadır. Assistant’ın yapabilecekleri arasına ekleyebileceğimiz bir diğer özellik de, sesinizi kullanarak Android telefonunuzun ekranını kapatıp, açmak.

Google Assistant’ı nasıl ediniriz

Halihazırda Google Assistant kullanmıyorsanız, Google ve Google Play Services Beta Program’a katılarak programı telefonunuza ekleyebilirsiniz. Nasıl yapılacağını anlamak için aşağıdaki videoyu takip edin.

Videoda dil olarak İngilizceyi seçin diyor ama siz Türkçe’yi de seçebilirsiniz. Bir çok telefonda Türkçe seçimi de sorunsuz olarak çalışıyor. Eğer olmazsa, İngilizce seçeneğini aktive edersiniz.

Telefon ekranını nasıl açarız

Google Assistant’ı edindikten sonra ‘Ok Google’ diyerek telefon ekranınızı açabilirsiniz. Böylece Google Assistant devreye girecek ve telefonunuzla etkileşim kurmaya başlayacaksınız: Uygulamaları açabilir, e-postanızı kontrol edebilir, telefon görüşmeleri yapabilir ve Google Assistant’ın yapabileceği bir çok şeyi yapabilirsiniz.

Açtığımız Ekranı Nasıl Kapatırız

Bu işlem biraz uzun sürecek zira normal koşullarda Google Assistant’ta olmayan bir özellik. Sabrın sonu selamettir.

Takip edilecek işlemleri adım adım yazalım:

Öncelikle telefon ekranını kilitleyebilen bir uygulamaya ihtiyacımız var. Aşağıdaki uygulamalardan herhangi birini yüklemeniz yeterli olacaktır:

Programı yükledikten sonra Google Assistant’ı açın ve menü butona tıklayın Üç noktaya tıklayarak Ayarlar>Kısa yollar’a gidin Kısa yollar sekmesinde mavi + buton (blue + button)’a tıklayın Aşağıdaki bilgileri içeren yeni bir kısa yol doldurun

‘OK Google’ dediğimde: Ekranı kilitle

Google Assistant’ın Yapması Gereken: Screen Off

Daha sonra ‘Kaydet’e tıklayın.

Ekranı Kilitle olarak belirlediğimiz komutu, dilediğiniz gibi yapabilirsiniz (Ekranı kapat, v.s.). Bir aşağıdaki satırda (b) belirttiğimiz program adı (Screen Off), indirip kurduğunuz program adı olarak belirlenmeli (Off+ ya da Lockscreen).

Google Assistant’ı açtıktan sonra Ok Google diyerek bir süre bekleyince, kurulumun çalıştığını göreceksiniz. Eğer beklemezseniz Assistant karşınıza arama sonuçlarını çıkarabilir.

Konuyla ilgili olarak tecrübelerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Türkçe dil kullanımında bazı sorunların yaşandığını biliyoruz. Fakat son duyumlarımıza göre google Türkçe için yeni güncelleme yapmış. Bir çok uygulamanın sorunsuz olarak çalışacağını düşünüyoruz.