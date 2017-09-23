Google Assistant'lı ilk Kulaklık Çıktı: Bose QC35 II

Google'ın bir süredir üçüncü parti üreticilerle Google Assistant destekli bir kulaklık üzerinde sürdürdüğü çalışma ilk meyvesini verdi.

Google'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı Google Assistant destekli kulaklıkların ilki tanıtıldı. Cihaz Bose tarafından üretiliyor ve üst sınıf bir kaliteye sahip.

Google'ın asistanı kulaklık üzerinde çalışıyor ancak hala akıllı telefon bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Bunun nedeni sonuçta asistan ile mesaj göndermek ya da telefon görüşmesi yapmak mümkün ve bu özellikler bir SIM karta dolayısıyla internet bağlantısına ihtiyaç duyar. Bunları kulaklığa yerleştirmek henüz gerekli görülmemiş olacak ki cihaz telefona bağlı şekilde bırakılmış.

Cihazın ortaya çıkış fikri şu durumlara dayanıyor: bazen yeri gelir telefonu çıkarmamız mümkün olmaz ya da üşeniriz, böyle durumlarda kulaklığımız takılıysa asistanı kullanarak işlerimizi halletmeye çalışırız. Bose'nin bu ürünü durumu bir basamak daha öteye taşıyor ancak hala fonksiyonel olarak bir kaç soru işareti mevcut.

QC35 II model adıyla gelecek olan Bose kulaklıklar aktif gürültü engellemenin en iyi örneklerinden birine sahip. 349 dolardan satışa çıkarılacak olan ürün, asistanın tüm özelliklerinden tamamen faydalanabilecek. Bluetooth üzerinden iOS ya da Android cihazınıza bağlandıktan sonra gelen mesajları okuyabilen, arama yapabilen, podcast yayını açabilen veya müzik servislerine yönlendirebilen kulaklık, Bose'nin söylemine göre farklı konumlara yerleştirilmiş mikrofonları sayesinde sizin sesinizi net bir şekilde yakalayarak asistanın kusursuz çalışmasını sağlıyor.

MicroUSB portu üzerinden şarj edilen cihazın USB Type-C olmaması bizleri biraz üzmüş olsa da 20 saatlik pil ömrü sayesinde çok fazla şarja ihtiyacınız olmayacak. Siyah ve gümüş renklerde gelen kulaklık daha önce de belirttiğimiz gibi 349 dolara satılıyor.