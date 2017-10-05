Google Assistant Nihayet Müzik Parçalarını Ayırt Edebilecek

Şarkı tanımlama özelliği yakında Google Assistant’a gelecek ama tam zamanı henüz belli değil.

Google Assistant övgüye değer bir yazılımolduğu gibi, Google’ın günümüzdeki en etkileyici projelerinden biri belki de. Fakat, Assistant’ın geçtiğimiz yıl boyunca aldığı tüm yeni özelliklere rağmen değişmeyen tek şey, şarkıları ayırt etme yeteneğinden mahrum olmasıydı. Nihayet bu durum yakında değişecek.

Google Assistant çıktığından bu yana ‘Bu hangi şarkı?’ ya da ‘Şu anda ne çalıyor?’ sorularını yönelttiğinizde alacağınız cevap ‘Henüz şarkı tanımlaması yapamıyorum’ oluyordu. Bu cevabı her alışımızda, sinirden patlıyorduk. Google, yıllardır Google Arama uygulamasında bulunan sıradan bir özellik neden Assistant’ta yok? Diye soruyorduk. Nedir bize bu cehennemi yaşatmanızın sebebi?

Cevabı hiçbir zaman bilemeyeceğiz belki ama, Android Police’tekiler yeni Pixel 2 bildiriminde Assistant’ın bir şarkıyı tanımasını sağladıklarını biliyoruz. Assistant’ta bir parçayı sorguladığınızda Google Arama’da daha önce gördüğümüz üzere alt bölümde bir dinleme çubuğu beliriyor ve aranılan parça bulunduğunda şarkı sözlerine, şarkıcı bilgilerine ve dinleyebileceğiniz uygulamaların bağlantılarına ulaşıyorsunuz.

Şarkı tanımlama özelliği yakında Google Assistant’ın olduğu tüm cihazlara gelecek. Her ne kadar net bir tarih verilmemiş olsa da, sinir bozucu tünelin sonundaki ışık nihayet göründü gibi.