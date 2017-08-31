Google'ın gelişmiş sesli asistanından güç alan Sony'nin yeni akıllı hoparlörü, yaşam alanlarını akıllı hale getirmek için geliyor.

Akıllı hoparlör üreten firmalar arasına eklenen Sony, LF-S50G kod adıyla yeni ürününü satışa çıkaracak. Amazon Echo ile başlayan akıllı hoparlör akımı, 2015 yılında başladı ve 2017 yılında da son hızla devam ediyor.

Google'ın daha önceki günlerde bahsettiği Google Assistant'ın bir çok cihazda kullanılacağı bilgisi, bu ürünle doğrulanmış olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteli bir hoparlör, Google Assistant desteği, su sıçramasına dayanıklı bir gövde ile birlikte geliyor. Cihazın sürekli olarak gövdesi üzerinde göstereceği saat, estetik bir değerle birlikte işlevselliği de beraberinde getiriyor. IPX3 sertifikasına sahip cihaz, su tutmayan kumaş bir dış yüzeye de sahip.

Dokunmadan üzerinde elinizi gezdirdiğinizde farklı komutlar uygulayabilen akıllı hoparlör, diğer tüm rakiplerinin sahip olduğu gibi müzik oynatma, not alma gibi fonksiyonlara da sahip. Ek olarak ortam gürültüsünü tespit ederek müzik ya da konuşma sesini buna göre otomatik kontrol eden cihaz, evin içindeki cihazlara Google Assistant aracılığıyla bağlanarak kontrol etme imkanına da sahip.

Ekim ayında ABD'de piyasaya çıkacak olan cihaz siyah ve gri renk seçenekleriyle gelecek. Kasım'da ise Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'da da satışa çıkacak olan cihaz 230 Euro'dan alıcı bulacak.