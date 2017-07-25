Google Assistant Yavaş Yavaş Tüm Dünyaya Yayılıyor!

Google'ın yapay zeka destekli sesli asistanı Google Assistant, 100 milyondan fazla cihazda kullanılır vaziyette.

Bildiğiniz üzere akıllı telefon dünyasındaki cihazların %90'ı Android işletim sistemini kullanmakta. Google da bu avantajını kullanarak Google Assistant ürününü daha çok bölgeye oldukça kolay bir şekilde yayıyor.

Geçtiğimiz yıl Google Pixel cihazlarının tanıtılmasından önce ortaya çıkan Google Assistant, bu cihazlara has bir özellik olacağı şeklinde yorumlar alıyordu. Cihazların çıkmasından sonra Nougat yüklü tüm Android cihazlara ulaşan yapay zekalı asistan, Mart ayında ise Android Marshmallow cihazlara da sunulacak şeklinde bir açıklama geldi ve bu sözde duruldu.

Google CEO'su Sundar Pichai'nin açıklamasına göre; "İnsanlar artık sadece klavye, mouse, çoklu dokunma gibi özellikler kullanmıyor. Sesli ve kameralı giriş yöntemleri aracılığıyla sorular sorarak da hatrı sayılır miktarda iş yapılıyor. İşte tam bu noktada devreye giren Google Assistant, bu açığı kapatıyor. Geçen yılki tanıtımından bu yana 100 milyondan fazla cihaza ulaşmayı başardık ve bunun arkası gelecek."

Pichai'nin bir başka açıklamasında ise Google Assistant ile ilgili olarak 70 ev otomasyonu firmasıyla anlaşmalı oldukları söylendi. Google'ın, akıllı ev sistemleri ve akıllı telefonlarla günlük işleri halledebilmeye odaklanacağı bu açıklamalardan açıkça belli oluyor. Henüz ülkemizde popüler olmayan Google Home, Amazon Echo gibi ürünler, şüphesiz yakın gelecekte yaygınlaşacaktır.