Anlamsız Çizimler Sanat Eserine Dönüşüyor: Google AutoDraw

Google'ın yeni uygulaması AutoDraw, çirkin çizimleri muazzam düzgünlüğe sahip grafiklere dönüştürüyor ve onları özelleştirmemize imkan tanıyor.

Hepimiz yetenekli birer sanatçı değiliz, zaman zaman yaptığımız karalamalar da aklımızdakini tam olarak yansıtmayabilir. Kabul etmek gerekiyor ki beyin ile eller arasındaki o müthiş koordinasyon sanatçılara özgü bir yetenek. Bu yüzden bazı durumlar için bir çizime ihtiyacımız olduğunda, genellikle internetten aklımıza en yatkın şekli aramaya koyuluyoruz. Ancak birbirinden çirkin çizimlerimizi temiz grafikler haline getiren Google'ın yeni AutoDraw aracı sayesinde bu sorun tarihe gömülecek.

Kullanımı inanılmaz derecede basit ve çok eğlenceli bir uygulama yapmış Google. Çizime başlayın, çizmek istediğiniz şeye yönelik tahminler sayfanın üstünde bir kutucuk içinde tahmin edilmeye başlasın. Tüm süreç bu kadar basit. Aklınıza en yatkın grafiği gördüğünüzde onaylayın ve son. Önerilerden birini tıkladığınızda uygulama, eskizinizi seçtiğiniz grafikle değiştiriyor, ardından o grafiğe daha yakın çizimler öneriyor.

Örneğin bir solucan çizmeye çalışırsanız:

Sonuç bu şekilde uygulamanın yapay zekası tarafından düzeltilecek:

Ayrıca çizim sonunda oluşturduğunuz eseri bir PNG olarak dışa aktarmadan önce, renk verebilir ve diğer şekil ve nesneleri de yanına ekleyebilirsiniz. Hemen başlamak isteyenlerin Google AutoDraw bağlantısına tıklamaları yeterli olacaktır.