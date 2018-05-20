Bildiğiniz üzere son zamanların en merak edilen giyilebilir teknoloji ürünlerinin başında, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleri geliyor. Bu noktada Google’da işin altına elini koymuş olabilir.

Her ne kadar son zamanlarda popülerleşmiş olsa da, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleri ticaretin önemli bir ayağı haline geldi. Bu noktada birçok ünlü teknoloji firması da, bu ürünlere merak saldı. Ancak ülkemizde de kabul gören bu teknoloji şimdi güvenli ellere teslim olacak gibi görünüyor.

Aslına bakarsanız Google’ın artırılmış gerçeklik piyasasına el atması bizlere çok da şaşırtıcı gelmedi. Çoğu laboratuvarda geliştirilmesi devam eden bu ürün, gelen bilgilere göre de sınırları zorlayan türden olacak. Öte yandan Google, bu ürünü başka bir büyük firma ile ortaklık kurarak üretebileceği gibi, kendi başına da çıkarabilir.

Net olmamakla birlikte cihazın Qualcomm yonga setine dayanacağı ve 2,560x440 piksel çözünürlükte olacağı belirtiliyor. Bunların yanı sıra 1080p video yakalama, OpenGL ES 3.2 ve Vulkan desteğine sahip olabileceği düşünülen artırılmış gerçeklik ürünü, piyasaya çıktığında Google çatısı altında çokça rağbet görebilir.

Tüm bunların yanı sıra Microsoft’un gelecek yıl çıkaracak olduğu HoloLens’in, ticari bir versiyonun üzerinde çalıştığını söylemekte de fayda var. Öte yandan Google’ın üzerinde çalıştığı A66 ası verilen cihazın da, çok yakında detayları ortaya çıkacak gibi görünüyor.