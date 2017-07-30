Google, Bazı Kullanıcılara Play Store Kredisi Veriyor!

Google, şu anda bazı kullanıcılarına Play Store kredisi veriyor. Bu kredi çok yüksek rakamları temsil etmiyor ancak düşük ücretli uygulama, film gibi içerikler için işe yarayabilir.

Google, seçtiği kullanıcılarına Play Store kredisi veriyor. Herkes bu krediden faydalanamıyor ve faydalanacak kullanıcıların da, kredilerini harcayabilmek için Eylül ayına kadar süreleri bulunuyor. Aslında bu kredi çok fazla değil. Yurt dışındaki bazı kullanıcılara 1 dolarlık krediler tanımlandı bile.

Dağıtılan kredi, Google'ın kullanıcılara dağıttı ilk promosyon sayılmaz. Google daha önceden de kullanıcılarına belli zamanlarda dağıtımda bulunmuştu. Öncekilerin değerleri daha düşüktü ancak bu seferki kredi 1 dolarlık. 1 dolarlık kredi ile çok fazla şey yapamayabilirsiniz ancak ücreti düşük oyunları, filmleri, kitapları, kısaca Play Store'da ücreti düşük olan her şeyi satın alabilirsiniz. Siz de Play Store hesabınızı kontrol ederek, hesabınıza herhangi bir promosyon tanımlanmış mı öğrenebilirsiniz.

Ayrıca Play Store'da alışveriş yapmak istiyorsanız illa ki Google'ın size para dağıtmasını beklemenize gerek yok. Aslında parayı yine Google verecek ama bu sefer biraz daha farklı yolla. Google Ödüllü Anketler'i kullanıp günde kısa bir sürenizi ayırarak 2 tl'ye kadar para kazanabilirsiniz. Kazandığınız paraları da Play Store'da dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz.