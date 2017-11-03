Pixel 2 XL Cihazları İşletim Sistemi Olmadan Gönderiliyorlar

Google’ın amiral gemisi akıllı telefon serisinin yeni üyesi Pixel 2 XL sorunlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Ekran panellerindeki sorunların ardından bazı Pixel 2 XL siparişi veren tüketicilerin cihazı ilk açma girişimleri başarısız oldu. Çünkü içlerinde işletim sistemi bulunmuyor!?

Google, modern çağın öncü yazılım şirketlerinin başındaki isimlerden. Bir arama motoru olarak başladığı yolcuğunda, bugün en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android’in sahibi. Akıllı telefon sektörünün bel kemiği konumunda olan üretici, son 3 yıldır telefon donanımı da tasarlayıp üretiyor. Ancak Pixel adını verdiği seri, ilk cihazlarında pazarlama ve dağıtım sorunlarıyla boğuşmuştu. Google’ın küresel çapta bir marka yaratma girişimleri Pixel 2 ve 2 XL modelleriyle devam etti.

Pixel 2 XL geçekten de akıllı telefon sektöründe amiral gemiler arasına girecek kalitede bir cihaz olarak görünüyordu. Hal böyle olunca Google’ın ilk Pixel cihazlarındaki pazarlama ya da dağıtım sorunlarını tekrarlamamasını bekledik. Fakat bu kez sorunlar cihazın kendisinde çıktı. Önce dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, ekranlarındaki belirli bölmelerin yandığını bildirdiler. Google bunun üzerine hızlı bir araştırma yaptı ve sorunu yazılım güncellemesiyle giderdi.

Sorunlar bununla sınırlı değildi. Az sayıda da olsa bazı kullanıcılar, videolardaki ses kaydı sorunlarına, kameradaki portre modundaki sorunlara dair şikayetleri iletmeye başladılar. Şimdi ise, sipariş edilen bazı Pixel 2 XL cihazlarının kutularından işletim sistemi olmadan çıktığı anlaşıldı.

Yani Android’in üreticisi Google, kendi cihazını müşterilerine işletim sistemi olmadan göndermişti:

Reddit ve Twitter üzerinde bu ironik hataya ilişkin şikayetler artınca Google işletim sistemi olmadan ön yükleme yapamayan Pixel 2 XL’leri tekrar araştırmaya başladı ve sorunu resmi bir şekilde doğruladı ve ivedilikle çözeceğini bildirdi. An itibariyle bu sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin bir açıklama bulunmazken, Pixel serisi bir kere daha ağır bir darbe yedi.

Google gibi bir firmanın işletim sistemi konusunda rekabet üstünlüğünü ürettiği cihazlara da yansıtması ve kusursuz bir şekilde tüketicilerine ulaştırması gerekiyor. Yeni bir model için bu kadar çok kronik sorundan bahsetmek, firmanın işi aceleye getirdiğini ve donanım üretmek konusunda oldukça tecrübesiz olduğunu gösteriyor.