Sıradaki Google Pixel'e "Ortam Ekranı" Özelliği Geliyor!

Google Pixel üzerinde yenilik yapmaya devam ediyor. Yeni Pixel, Ambient Display (Ortam Ekranı) özelliği ile geliyor.

Google bir sonraki amiral gemisi olan Pixel için “Ortam Ekranı” üzerinde çalışmaya başladı. Motorola’nın “Daima Ortam Ekranı” konseptini tanıtması ve Samsung’un sürekli açık ekranının popüler hale gelmesinden sonra şimdi Google da Pixel için bu trendi takip edecek. Bilindiği üzere ekranı her zaman açık halde tutan "Always On Display" özelliği standart LCD ekranlarda çalışmaz, bunun için AMOLED ekrana ihtiyaç duyarlar. Aksi takdirde ekranlarda ölü pikseller oluşmaya başlar. Başka bir deyişle bu teknoloji, donanım ve yazılım uyumu ile mümkün oluyor.

Geliştiriciler, ortam ekranı özelliğine her zaman referans olabilecek bir kod bulduklarını, kodun “Doze” adlı bir öğeyi referans gösterdiğini söylüyorlar. Ancak bunun kafa karıştıran bir adlandırma şemasına sahip olduğunu belirttiler. Olaylar her ne kadar kafa karıştırıcı olsa da bir sonraki Pixel AMOLED ekran ile gelecek gibi görünüyor.

Peki siz bu özelliği kullanmayı düşünüyor musunuz? Yoksa kapatmayı mı tercih edersiniz?