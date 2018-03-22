Google, Blok Zinciri Teknolojisi Üzerine Çalışmaya Başladı!

Kripto para birimlerinin sadece çok ufak bir sonucu olduğu Blok Zinciri teknolojisinin önemi artmaya devam ediyor. Blok Zinciri, hayatın hemen hemen her alanında, internetin kullanıldığı her yerde kullanılabiliyor.

2009 yılında Bitcoin ile birlikte ortaya çıkan Blok Zinciri teknolojisinin önemi, herhangi bir kripto paradan çok daha büyük. Bu teknoloji, uzmanların deyimiyle birkaç yıl içinde en önemli bilişim buluşları arasında gösterilecek. İnternetle ilişkili olan hemen hemen her hizmetin alt yapısında kullanılabilen sistem, ekstra güvenlik vadediyor.

Bloomberg’in aktardığı bir habere göre Google, bulut depolama servisleri için “Blok Zinciri ile bağlantılı” bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu ilk bakışta teorik olarak verilerin daha güvenli şekilde depolanacağı anlamına geliyor. Google’ın pek çok popüler hizmeti, bulut sistemleriyle entegre şekilde çalışıyor.

Google’ın bu adımla birlikte Blok Zinciri konusunda, rakiplerine önemli bir fark atacağı da söyleniyor. Hatta yeni kurulan sistemi ticari olarak diğer şirketlere de pazarlamak istediğine dair bilgiler yer alıyor.

Google, 2016 yılında dünyanın çok az bir kısmı Blok Zinciri teknolojisinden haberdarken bu teknolojiyi bulut sistemlerinde test etmeye başlamıştı. Hatta kripto paralar hakkında çeşitli ülkelerde konferanslar düzenledi. Google’ın bağlı olduğu ana şirket Alphabet, zaten bir süre önce Ripple’a ciddi bir yatırım yapmıştı.

Diğer tarafran Blok Zinciri mantığıyla iş yapan ufak tefek şirketler, Google tarafından satın alınmaya devam ediyor.

Google, söz konusu çalışmalar hakkında şu anda resmi bir açıklama yapmıyor. Detaylar elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Blok Zinciri ile ilgili bilgi sahibi olabilmek için aşağıdaki yazılarımıza da göz atabilirsiniz: