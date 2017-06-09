Google, Boston Dynamics'i Sattı!

Google'ın ana şirketi Alphabet Inc. 2013'te satın aldığı Boston Dynamics'i, teknoloji holdingleri grubu SoftBank'a satmaya karar verdi.

Google'ın bu satış kararından sonra kazandığını mı yoksa kaybettiğini mi söylemek gerçekten zor. Ancak bu proje Andy Rubin'in fikriydi ve Google bu projeyi, Rubin Google'dan ayrılana kadar devam ettirdi.

Boston Dynamics robotlarının birçok teste tutulduğu ve başarılı olduklarını biliyoruz ki bu kadar popüler oldu. Elbette Google'ın da marka etkisi bulunmuyor değil. Ancak bu robotların teklemendiğini, itilip kakıldığını ve epey zorlandığını görmüştük. Engellere aldırmaksızın yollarından şaşmıyorlardı.

Daha öncesinde de Boston Dynamics'in satılacağı yönünde haberler duymuştuk. Görünen o ki bu sefer Boston Dynamics, kendisine bir alıcı buldu ve o alıcı da SoftBank.

SoftBank'ın CEO'su Masayoshi Son, "Akıllı robot teknolojisi, bilgi devriminde kilit nokta olacak. Boston Dynamics'in gelişmiş dinamiklere sahip robotlarının, bu sektörde teknoloji liderleri olarak aramızda katılmalarından çok memnunuz. Bu robotlar hayatı daha kolay, güvenli ve hızlı hale getiriyor." dedi.

Google'ın neden böyle bir karar verdiğini bilmiyoruz. Etrafımıza baktığımızda, onlarınki kadar başarılı robotlar görmek pek mümkün değil. Fakat bu tarz bir kararı 'Google' verdiği zaman, direkt olarak eleştirmek mümkün olmuyor.

Ayrıca Boston Dynamics robotlarının ne denli başarılı olduğunu aşağıdaki videodan görebilirsiniz.