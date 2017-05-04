Android'i Efsane Yapacak Özellik Her An Gelebilir!

Uygulamaları indirmek yok, tüm özellikleriyle kullanmak var. Google, mobil işletim sistemi Android'in geleceğini şekillendirecek özelliğini Google Play Hizmetleri içinde gizlice test etmeye başladı.

Google, bundan neredeyse bir yıl önce Google I/O 2016'da ilk kez Android Nougat'ı demo halinde gösterdiğinde “Anlık Uygulamalar” o sırada göze çarpan özelliklerden biriydi. iPhone'un sahip olmadığı bir hileydi, aslına bakarsanız hala sahip değil. Ancak çok sıcak bir çalışma olduğu için Google, özelliği Nougat ile piyasaya sunmadı. Bununla birlikte yeni Android olacağı söylenen Android O (8.0) da dahil daha eski sürümler için de bu özelliğin hazır olduğu söyleniyor.

Anlık Uygulamalar, kullanıcıların belirli bir uygulamayı gerçekten indirmeden telefonlarda kullanmasını sağlayan bir özellik. Haliyle böyle bir özellik cihazlarda bir takım sorunları da çözmekle kalmayıp hafıza kullanımı konusunda devrim yaratacaktır. Bir uygulamayı yüklü tutmak zorunda kalmadan tam fonksiyonları ile çalıştırabilme ve ücretli bir uygulamayı satın almak istediğinizde ücretsiz test sürümüyle uygulamaya göz atmamız sağlanacak. Ayrıca çoğu Android sürümünde ve cihazında kullanılabilir olacak.

9to5Google ekibi, Google Play Store'un en yeni sürümündeki kodlara bakarak, Google'ın Anında Uygulamalar'a başlamaya hazır olabileceğini keşfetti. Kod, kullanıcıların bu özelliği etkinleştirmesini veya devre dışı bırakmasını sağlıyor ve bir uygulamada kullanılacak Google hesabını seçebilmesine olanak tanıyor.

Anlık Uygulamalar sayesinde uygulamaları yüklemeden bulut sistemi üzerinden kullanmak, Google’ın dişli rakibi Apple’a karşı yapacağı en büyük hamlelerden biri olacak.