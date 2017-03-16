Google, Bu Yıl 3 Farklı Pixel Telefon Tanıtacak!

Google’ın geçtiğimiz yıl iki farklı modele çıkardığı Nexus/Pixel ailesi 2017 yılında 3 farklı model olarak gelecek.

Google’ın geçtiğimiz yıl Pixel adıyla yenilediği telefon serisi, 2015 yılında ise Nexus adı kullanırken tek modelden iki modele çıkartılmıştı. Nexus 5X ve Nexus 6P ile başlayan seri, 2016’da ise Pixel ve Pixel XL olarak devam etti.

Şimdi çıkan detaylara göre 2017 yılı Pixel serisini arttırmaya karar veren Google, bu sefer de iki değil üç ayrı telefon ile geliyor. Kod adları Muskie, Walleye ve Taimen şeklinde üç farklı balık türünden esinlenen isme sahip olan telefonlar Taimen’in en iyi, Muskie’nin ise en uygun fiyatlı versiyonu olması bekleniyor.

Üç telefonda bilindik isimler şeklinde düşünürsek Pixel Lite, Pixel ve Pixel XL gibi bir varyasyon olması beklenen cihazlar, aynı zamanda Pixel Mini, Pixel ve Pixel XL şeklinde de olabilir. Ancak bu telefonlar ile ilgili detaylar gelmeye devam ettikçe sizlerle paylaşacağız.