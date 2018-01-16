Google, Bulut Platformunu Denizaltı Kablolarla Genişletecek

Google'ın deniz altına döşeyeceği kablolar ve açacağı yeni Bulut Platformu merkezi; internet gecikmelerini azaltacak ve Bulut hızını arttıracak.

Bulut Platformunu hiçbir kurulum gerektirmeden web tabanlı uygulamaları kullanarak çalışan online depolama hizmeti olarak tanımlayabiliriz. İlerleyen yıllarda internet hızı adına gelişmelerin armasıyla birlikte kullanıcıların, fiziksel veri depolama araçlarına ihtiyaçları kalmayacak ve tüm veriler bulut tabanlarında saklanacak. Bu gelişmelerin tabanını atan 5 büyük Bulut Platformu ise teknoloji devleri tarafından oluşturulmuş; iCloud, Google Drive, SkyDrive, Dropbox ve Yandex.disk olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün yaptığı açıklamada Google, 2018 yılında 6 adet deniz altı kablo hattı döşeyeceğini ve beş yeni Bulut Platform bölgesi ekleyerek depolama alanını arttıracağını duyurdu. 2018 yılının ilk çeyreğinde Hollanda ve Montreal bölgeleri, kalan dönemde ise Los Angeles, Hong Kong ve Finlandiya bölgelerine Bulut Platformu merkezleri açılması planlanıyor.

Google'ın iddialarına göre kendi sundukları Bulut hizmeti, toplam İnternet trafiğinin yüzde 25'ini sağlıyor. Bu yatırımlar sayesinde Google, internet erişimini ve bulut hizmetini dünyanın dört bir yanında daha dengeli hale getirip hızlandırmayı hedefliyor. Ayrıca teknoloji devi firma, mevcut olan 13 Bulut Platformu bölgesine 11 adet yeni kablo hattı yaparak, bu bölgelerde de iyileştirme yapacak. Google’ın iddiaları doğruysa ve internet trafiğinin yüzde 25’ini sağlıyorsa internet gecikmelerinin önemli ölçüde azalacağını söyleyebiliriz.