Google, Bütün Projelerinin Temeline Yapay Zekayı Oturtuyor!

Google, çalışmalarını çok daha efektif bir biçimde yürütmek için proje departmanlarında değişikliklere gitmeye karar verdi.

Google I/O kapsamında, önümüzdeki dönemdeki plan ve projelerini teknoloji ve dünya basınıyla paylaşan Google, bugün itibarı ile Google Research dahil birçok araştırma departmanını, Google AI (yapay zeka) çatısı altında toplayacağını açıkladı.

Google, bu değişikliğin temel gerekçesi olarak, makine öğrenme tekniklerinin ve yapay zeka üzerine yapılan tüm araştırmaların, zaten diğer projelerin de temelini oluşturduğunu belirtiyor. Bu sayede, Google'ın geliştireceği projeler arasındaki iletişim sorunları giderilecek ve departmanlardaki yetenekli çalışanların diğer projelere de katkı sağlaması söz konusu olacak.

Son yıllarda onlarca farklı yapay zeka temelli proje üzerinde çalışan Google, son olarak kitaplarla konuşabildiğiniz ve kelime temelli tetris oynayabileceğimiz bir proje yayınlanmıştı. Google her ne kadar açık vermese de, önümüzdeki günlerde teknoloji temelli eğlence sektörüne (buna oyunlar da ciddi bir biçimde dahil olacak) adım atmaya hazırlanıyor gibi.

Nitekim geçtiğimiz günlerde oyun sektöründe çalışmış olan birçok yetenekli kişiyi bünyesine katan Google, bu birleşmeyi 'dijital sanata dair her şeyin' Google AI çatısında olacak olmasıyla açıklıyor. Google I/O kapsamında konuyla alakalı daha fazla bilgi geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız.