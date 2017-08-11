Google Camera'ya Selfie Flashı Geliyor!

Google, kendi kamera uygulamasını her alanda geliştirmek istiyor ve kullanıcıları için artık selfie flashı özelliğini sunuyor.

Google, Android kamera uygulamasına önemli bir güncelleme getiriyor. Bu güncelleme ile uygulamaya yeni özellikler ekleniyor, bunlardan biri ise, çekeceğiniz selfie fotoğraflarda artık uygulama sayesinde flasha sahip olacaksınız. Akıllı telefonlarının ön kısımlarında flash olmayan telefonlar için oldukça yararlı bir özellik olarak karşımıza çıkacak.

Selfie flashını etkinleştirmek için selfie modundayken "Flash" simgesine dokunarak "otomatik" veya "açık" olmak üzere ayarlamanızı yapabilirsiniz. Selfie flashının rengi tam anlamıyla beyaz sayılmaz, biraz daha pembemsi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise parlak beyaz aşığın gözünüzü alabileceğinden, ışık daha da yumuşak bir renge bürünüyor.

Ayrıca son güncelleme bazı kolay kullanım özellikleri de ekliyor. Bunlar ekrana iki kere dokunarak yakınlaştırmak ve hızlıca kaydırarak fotoğraflarla videolara arasında geçişi sağlamaktan oluşuyor. Ancak Google, bu uygulamanın özellikle Android 7.1.1 üstü Nexus ve Pixel cihazları için olduğunu dile getiriyor.

Yine de uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz