Geçtiğimiz 2-3 seneki gelişmeler sizler için ne kadar mucizevi geliyor bilinmez ama Google, yapay zekaların altın çağını yaşadığını düşünüyor.

Robot Sophia, Siri, Facebook M, Google Assistan ve aklımıza gelmeyen niceleri... Son yıllarda insan hayatını kolaylaştıracak olan yapay zekaların geliştirilmesine ciddi bir hız kazandırılığı aşikar. Buna karşın, var olan gelişmeleri çok da devrimsel veya yenilikçi bulmayanlar var. Google'ın CEO'su Sundar Pichai ise insanlığa yön verecek bir hal alacağı konusunda kendinden emin.

Geçtiğimiz günlerde MSNBC'de yayınlanan bir televizyon programında, yapay zekalar ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Pichai'ye göre, 'yapay zekalar şu an itibarı ile insanoğlunun üzerinde çalıştığı en önemli şey olma özelliğini' taşıyor. Yapay zekaların önemini bir benzetmeyle açıklayan Google CEO'su, bunun önemini 'ateşin ve elektriğin keşfi' ile benzeştirdi.

Yapay zekaların gelecekte yapabilecekleri ile ilgili oldukça iddialı görünen Pichai, gelecekte hava değişimlerinin yarattığı olumsuz etkilerin bertaraf edilmesinde, hatta ve hatta bir gün kansere çözüm üretilmesine dahi sebep olabileceğini belirtti. Şu an için bunca değişime sebep olacak bir etkiyi henüz göremediğimizi söyleyebiliriz. Buna karşın Google gibi, yapay zeka konusunda en büyük yatırımları yapan ve konuya eğilen bir şirketin CEO'su bunları söylüyorsa, yakın gelecekte bizi çok büyük değişimler bekliyor olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz, Pichai'nin belirttiği kadar büyük değişimler kapıda mı?