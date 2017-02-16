7 yaşında olmasına rağmen zehir gibi bir zekaya sahip olan Chloe Brigdewater, babasının da desteğiyle Google'a bir mektup yolladı. Google Yönetim Kurulu Başkanı Sundar Pichai, mektuba bizzat yanıt verdi.

7 yaşındaki Chloe Bridgewater, babasının görüşüne göre çok etkili bir kariyer konuşmasının ardından, pek çok dehanın ziyaret ettiği bir sayfayı ziyaret etmeye karar verdi: Google kariyer sayfası.

Minik kız, Google'da çalışmak için geliştridiği uygulamanın sürümünü gönderdikten sonra bir cevap bekledi. Çirkin ve rahatsız edici otomatik cevaplar yerine bizzat, şirketin CEO'su Sundar Pichai'den bir mektup aldı.

Google da Yönetim Kurulu Başkanı ve küçük kız arasındaki iletişimi doğruladı.

Google, genç kızın başvurusunu tatlı bir dille reddetmişti. Aslında bu ret bile sayılmazdı. Pichai, destekleyici mektubunda "Okulunu bitirdikten sonra iş başvurunu almayı sabırsızlıkla bekliyorum " ifadelerini kullanarak, genç kızı teşvik etti. Hatta Pichai, "Bence aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" ifadelerini kullandı.

Söz konsu olay, kızının babası Andy Bridgewater'a sorduğu sorular ile mümkün olmuştu. Andy, kızının ısrarlı sorularına maruz kaldı ve çalışılacak en iyi yerin neresi olduğunu sordu.

Bridgewater, kızına Google'ı anlattı: "Google'ın başarılı ve yaratıcı olduğunu vurguladım. Bu yüzden internette bulduğum ofislerinin resimlerini ve yaptıkları mükemmel şeyleri ona gösterdim."

Küçük kız, başvurusunda hangi iş için başvuruda bulunmadığını dürüstçe belirtti. Babası da ona sonsuz destek verdi. Nedense bu olaylar bize Johnny Deep'in baş rolde oynadığı "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" filmini anımsatıyor.

Karşınızda o duygu dolu mektup:

"Sevgili Google Patronu,

Adım Chloe ve büyüdüğüm zaman Google''da çalışmak istiyorum. Ayrıca bir çikolata fabrikasında çalışmak ve Olimpiyatlarda yüzmek istiyorum. Cumertesi ve Salı günleri yüzmeye giderim. Babam bana Google'da çalışırsam puflarda oturabileceğimi, kaydıraktan kayabileceğimi ve go kart sürebileceğimi söyledi. Bilgisayarları çok seviyorum ve oyun oynadığım bir de tabletim var. Babam bana bir robotu karelerin arasında yukarı va aşağı taşıyabileceğim bir oyun verdi ve bu oyunun bilgisayarları öğrenmem için iyi olabileceğini söyledi. Babam bana bir gün bilgisayar alacakmış. Öğretmenlerim anne ve babama derslerimde başarılı, yazmada, konuşmada ve yüzmede iyi olduğumu söyledi. Babam bana eğer böyle iyi olmaya devam edersem ileride Google'da çalışabileceğimi söyledi. Kardeşim çok zekidir ama 5 yaşında ve hala bebeklerle oynamayı ve giydirmeyi seviyor. Babam bana Google'da çalışabilmem için sizin için uygulama yapmam gerektiğini söyledi. Ama ben onu nasıl yapacağımı bilmiyorum ama babam şimdilik bir mektup yazmamanın da yeterli olacağını söyledi. Mektubumu okuduğunuz için teşekkür ederim, daha önce sadece Noel Baba'ya mektup yazmıştım.Hoşçakalın.



Chloe Bridgewater. Yaş 7"