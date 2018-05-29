Google Çeviri'nin düz Dünyacılar ile ilgili bir sürpriz bulundurduğu ortaya çıktı. Çeviriye İngilizce olarak 'ben düz Dünyacıyım' yazdığınızda karşınıza Fransızca olarak 'Ben deliyim' çevirisi çıkıyor.

Yegane yuvamız olan Dünya’nın hangi şekle sahip olduğu aklı başında insanlar tarafından yüzyıllar önce kanıtlanmış ve yine aklı başında milyarlarca insan tarafından da bu gerçek kabul edilmiştir. Fakat son dönemde düz Dünyacılar yeniden patlak vermiş ve ortaya attıkları iddialar ile dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmışlardır.

Her gün yüz milyonlarca insana tercüme hizmeti veren Google Çeviri, hizmetinin içine düz Dünyacılar ile ilgili küçük bir sürpriz saklamış durumda. Eğer Google Translate’i açıp İngilizce olarak ‘I am a flat earther’ (Ben bir düz dünyacıyım) yazarsanız ve çevirmek istediğiniz dili de ‘Fransızca olarak belirlerseniz, karşınıza ‘Je suis un fou’ yanıtı çıkar.

‘Je suis un fou’, Fransızca’da ‘ben bir deliyim’ anlamına gelmektedir. Çeviriyi teyit etmek için yukarıda bulunan dilleri değiştir butonuna tıklayabilirsiniz. Google Earth ile kullanıcılarına yuvarlak olan Dünya’yı sanal ortamda gezme imkanı sunan Google’un böyle bir sürpriz yapması son derece anlamlı.