Google Translate (Çeviri), her ne kadar herkesin işine yarayan güzel bir araç olsa da bu günlerde enteresan haberlerle gündeme gelmeye başladı.

Google Translate, otomatik öğrenme algoritmasına geçmesiyle oldukça garip çeviriler yapmaya başladı. Bu algoritmanın bazı dillerde çok işe yaradığı düşünülse de Galce gibi bazı dillerde korkunç çeviriler yapıyor. 'Korkunç' derken sadece kötü olmasından söz etmiyoruz.

BBC'nin haberine göre, ilk olarak 2009 yılında hizmete giren Galce çeviri imkanı o günden beri düzeltilmiş değil. Üstelik yapılan çeviriler hatalı olmasının yanı sıra insanları kötü etkileyecek kadar başarısız.

İsterseniz hemen şimdi buraya tıklayarak siz de deneyebilirsiniz: "Gweithwyr yn ffrwydro" şeklinde yazılan Galce cümle normalde 'patlama sürüyor' anlamına geliyor. Bu cümleyi Google Translate, 'İşçiler havaya uçuyor' şeklinde çeviriyor.

Google'ın çevirilerde bu derece 'garip' çeviriler yapması, insanların endişelenmesine sebep oluyor. Google, bu konuda defalarca 'algoritma hatası' olduğu yönünde açıklamalar yapsa da kamuoyu bu konuda tatmin olmuş değil. Geçtiğimiz günlerde de bu konuda sizlerle ilginç bir haber paylaşmıştık. Hemen aşağıdan ona da göz atabilirsiniz.