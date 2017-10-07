Google, Çevrimiçi Çağdaş Sanat Sergisi Hazırlıyor!

Google, Sanat ve Kültür çalışmaları kapsamında Dünya'nın birçok ülkesindeki modern sanatlar müzerlerinin nadide eserlerini çevrimiçi olarak yayınlıyor.

Bazı sanatçılar "Benim 4 yaşındaki oğlum bunu yapabilir" dediğinde iki şey söylüyor olabilir: a) bir eserin sanat olup olmadığını sorgulama ve b) sanatsa neden sanat olduğunu ya da neden sanat olmadığı. Google Kültür ve Sanat'ın yeni "Çağdaş Sanat" için dijital bir koleksiyon yaptığı henüz ortaya çıktı. 180 kurumdan gelen açıklamalar, videolar ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar bir Modern Sanatlar Müzesi'nde (MoMA) geziyormuşsunuz hissi uyandırıyor.

Google, sizi "elephant dung" tekniğiyle siyah kültürün yaratıcı çalışmalarını gerçekleştiren Chris Ofili, Louise Bourgeois'i ve ikonik dev örümcek heykelleriyle ve "McJob" terimini icat eden ve başarısızlığı "saf" diye tanımlayan Canadian Douglas Coupland adlı sanatçılarla tanıştırıyor.

(Aslı Torcu)

Koleksiyon ayrıca, " büyük soruları ", yani "çağdaş sanatın anlamı nedir" gibi, Google'da en çok aranan soruları yanıtlamak için çağdaş ve çağdaş sanat uzmanları arasındaki farkları açıklıyor. Ayrıca sanat eserlerini, sergilerini, galerilerini, medyalarını ve sanatın şekillendirdiği ırkçılık, yoksulluk ve küresel ısınma gibi yöntemleri ve konuları keşfetmenize de olanak tanıyor.

(Mehmet Güleryüz)

Ülkemizin sanatçılarının da görsellerinin sergide bulduğunu ekleyelim. Çevrimiçi sanal tur zaten yıılardır olan bir şeydi. Ancak Google'ın burada yaptığı gerçekten çok yüksek kalitede görüntülerle destekli adeta bir sanal geçeklik deneyimi. Sergi için burayı tıklayabilir ve çevrim içi olarak dünyanın en büyük sanat galerisinde gezebilirsiniz.

Not: Başlık fotoğrafı Bedri Baykam'a ait.