Google Chat Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Google'ın bugüne kadar çıkardığı mesajlaşma uygulamalarının tümünde hüsran yaşadı. Sadece bir uygulama çıkarmak yerine, teknoloji dünyasına yeni bir standart getirecek olan Google Chat'i inceliyoruz.

Google'ın yakın zamanda çıkması beklenen son mesajlaşma uygulaması Google Chat olacak. Google'ın daha önceki mesajlaşma girişimleri ciddi bir başarı elde edememiş olsa da Google Chat, oldukça iddialı bir giriş yapacak. Çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarının getirdiği bazı sorunları çözme iddiasıyla gelecek olan Chat, geleceğin mesajlaşma uygulaması olabilir.

Mesajlaşma Uygulamalarının Getirdiği En Büyük Sorun

Hepimiz biliyoruz ki iMessage ve WhatsApp gibi çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarını kullanabilmek için karşı tarafın da aynı uygulamaya sahip olması gerekiyor. Bu durum da mesajlaşma uygulamaları arasında adeta bir savaşa yol açıyor. SMS ve XMPP gibi teknolojiler bu duruma çare bulsa da, her ikisi de zamanla tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

Çözüm Yolu

Az önce bahsettiğimiz sorun için en mantıklı çözüm RCS, yani Zengin İletişim Servisleri. SMS'in oldukça gelişmiş bir versiyonu olarak düşünebileceğimiz bu teknoloji, iMessage ve WhatsApp benzeri bir deneyim için oldukça yeterli. Popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarının aksine, aynı uygulamayı kullanma gibi bir zorunluluk olmadan teknolojinin nimetlerinden faydalanabilecek olmak gerçekten heyecan verici. Her iki kullanıcının da veri bağlantısına sahip olmasının yeterli olduğu RCS, bağlantı olmadığında da SMS gibi daha basit bir şekilde çalışabiliyor.

SMS, günümüz koşulları için oldukça yetersiz kalan bir teknoloji. Günümüzde sadece ihtiyaç duyulduğunda kullanılan SMS, tahmin edebileceğinizden çok daha güvensiz. Telefon üreticileri ve hatta operatörler tarafından kolayca takip edilebilen SMS teknolojisini artık geride bırakmanın vakti geldi. Apple'ın iMessage uygulaması, sadece ihtiyaç duyulduğunda SMS teknolojisine başvuruyor. İşte tam da bu olayı evrenselleştirmeye gelen RCS, her türlü telefonda, hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın bu deneyimi size getirmeye geliyor.

Google, RCS'yi Nasıl Kullanacak?

Google, bugüne kadar birçok mesajlaşma uygulaması çıkardı. Google Talk (XMPP denendi), Google Hangouts ve son olarak Google Allo uygulamalarını çıkaran şirket, her defasında daha başarısız bir işe imza attı. Mevcut mesajlaşma uygulamalarının sorunlarını bugüne kadar sadece bir uygulamayla çözmeye çalışan Google, standartları değiştirmesi gerektiğinin farkına vardı.

Google'ın bugüne kadar çıkardığı mesajlaşma uygulamaları, kullanıcı deneyimi ve teknoloji konusunda kesinlikle başarısız değildi. Ancak halihazırda WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarına alışan kullanıcılar, Google'ın uygulamalarına geçmek için bir sebep bulamadı. Google'ın bugüne kadar başarısız olmasının sebebi de tam olarak bu.

Google Chat, Android telefonlarda halihazırda kullanılan mesajlaşma uygulamasının yerini alacak. RCS teknolojisine hazır bir altyapıyla gelecek olan Google Chat, gelecekteki evrensel mesajlaşma uygulaması olmayı hedefliyor. iPhone tarafına baktığımızda, iMessage uygulamasının RCS teknolojisine sahip olmadığını görüyoruz. iPhone'larda varsayılan mesajlaşma uygulaması değiştirilemediğinden, ancak iMessage'a RCS özelliğinin eklenmesinin ardından mesajlarımız evrenselleşebilir.

Google Chat ve RCS çözümüyle ilgili detaylar birkaç hafta içerisinde Google I/O 2018'de ortaya çıkacak. Bu konu hakkında cevaplanamayan birçok soru olsa da, böyle bir yenilik görmek heyecan verici.