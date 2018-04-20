Google, mesajlaşma konusundaki başarısız uygulamalarını daha iyi hale getirmek için Chat sistemini duyurdu. Bu sistem, operatörlerin geliştirdiği uygulamalarla birlikte çalışabilecek.

Günümüzde WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarımızla işimizi halledebilsek dahi, internetin olmadığı durumlarda yine ilkel SMS mesajlarına dönüyoruz. Bu mesajların ilkel olmasının ardında çok önemli bir sebep var. Google, Android cephesi için bir türlü uygun mesajlaşma uygulaması çıkaramadı. Apple’ın iMessage’ına karşılık vermeyen akıllı telefonlar, müşterilerin kafasını karıştırabildiği gibi SMS’e olan ilgiyi de azaltıyor.

Google, Chat isimli yeni bir sistemle mesajlaşma konusunda müşterilerine daha uygun bir destek sunmaya hazırlanıyor. Android’de mesajları daha iyi hale getirmek için pek çok özelliği küresel ölçekte değiştirmeye başlayan Google, yeni hamlesiyle gezegendeki her büyük cep telefonu operatörünün SMS uygulamalarını değiştirebileceği ve yine de uyum halinde çalışabileceği Zengin İletişim Hizmetleri (RCS) sistemini duyurdu.

Evrensel profil olarak adlandırılan bir standart üzerine kurulacak uygulamalar, müşterilerin evrensel bir biçimce mesajlaşmasına olanak tanıyacak. Google, daha öncesinde bunu Allo uygulaması ile yapmaya çalışmış ancak sonuç alamamıştı. Şirket, şu anda Allo’nun geliştirmesinde bir “duraklatma” yaşandığını duyurdu ve bu uygulama üzerinde çalışan tüm ekibi “Android Mesajlar” projesine aktardı.

Google, bu hamlesiyle Android hayranları için bir iMessage klonu oluşturmayacak. RCS, SMS uygulamalarına takviye bir güç olarak çalışacak özel bir uygulama. Kullanıcılar Chat’i kullanmaya başladığında; okundu bilgisi, yazım göstergesi, tam çözünürlükte resim, video ve grup metinleri de dahil olmak üzere pek çok özellik uygulamada standart bir özellik halini alacak.

Chat’le birlikte pek çok özellik gelse de bunun yeni bir uygulama olduğunu düşünmeyin, daha çok Android Mesajlar uygulamasına gelen bir özellik kümesi gibi düşünülebilir. Google’ın sunduğu Chat hizmeti yalnızca Android Mesajlar değil, bazı anlaşmalı operatörler ve OEM'lerin sunduğu diğer uygulamalarla da birlikte çalışacak.

Güven Sıkıntıları

Google bu konuda bazı adımlar atıyor olsa da, SMS’lerin de en büyük sıkıntısı olan uçtan uca şifreli bir mesaj olmayacağı anlaşıldı. Bu da mesajların yasal müdahaleyi takip edeceğini gösteriyor. Başka bir deyişle iMessage veya Signal uygulamaları kadar güvenli olmayacak.

WhatsApp ve Facebook Messenger gibi uygulamalar varken kullanıcılar SMS uygulamalarına pek fazla önem vermeseler de internet erişiminin olmadığı zor durumlarda bu uygulamalar hayat kurtarabiliyor. Bu yüzden Android’e mesajlar için bir takım yenilikler getirilmesi güzel oldu diyebiliriz.