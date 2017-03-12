Google Chrome 57, Tonlarca Yeni Özellik Sunuyor!

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı konumunda olan Google Chrome, yepyeni özellikleri ile göz kamaştırıyor. Üstelik bu özelliklerin çoğundan Firefox'u tercih edenler de faydalanabilecek.

Artık Chrome 57, WebAssembly desteğiyle daha kompakt web uygulamalarına tam erişim sağlıyor. Chrome ile ortak olan WebAssembly, web uygulamalarını hızlandıran ve JavaScript dışındaki çapraz tarayıcı dilleri için destek oluşturmayı amaçlayan geliştirilmiş bir taşınabilir kod formatı konumunda.

WebAssembly ile oluşturulan uygulamalar, daha az kod kullanarak ve daha hzılı çalışarak hayatı kolaylaştırıyor. WebAssembly'nin neler yapabileceğini kontrol etmek isterseniz Chrome veya Firefox tarayıcınızı çalıştırıp, bazı oyunlar oynayabilirsiniz. The Tanks, Demo and Cube 2 bu oyunların ilk örnekleri. Ancak tarayıcınızın güncel olduğuna emin olmanız şart. Aksi takdirde garip kilitlenmeler ve çökmeler ile karşılaşabilirsiniz.

Chrome 57'de hassas kullanıcı ara yüzü tasarımlarını sunmayı amaçlayan yeni düzen, ögelerin birden fazla sütun veya satıra yayılmasını sağlıyor. Geliştiriciler, web sitelerini yapılandırmak için kullanılan düzen kodunu, diğerlerinin anlamasını kolaylaştıracak CSS ızgara bölgelerini olarak adlandırıyor. Google ayrıca Chrome'un en yeni sürümündeki standart hataları düzeltti ve Android Chrome'da bazı özelliklerin üstüne eğildi.

Örneğin, yeni web uygulamaları şimdi Android ana ekranına ve uygulama sekmesine eklenebilir durumda. Google, geliştiricilerin, uygulamaları aramak veya parçaları değiştirmek gibi medya olaylarını işleme imkanı tanıyan özel medya bildirimleri oluşturmalarına olanak tanıyor. Chrome'un en yeni sürümünü edinmek için menüde yol açın ve Yardım> "Google Chrome Hakkında" ibaresini seçin. 57.0.298 sürümümü bulun ve yükseltin. Güncelleme yüklendiğinde Chrome'u kullanıcısı iseniz yeni sürüme geçmek için yeniden başlatmanız yeterli.