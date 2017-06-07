Chrome'un sayfa hızlarını %10 ila %20 oranında artıracak yeni güncellemesi Android'de yayınlandı.

Google’ın bir dönem aşırı RAM kullanımı ile tepkiler çeken tarayıcısı Google Chrome, kısa süre önce Mac, Windows ve Linux için Chrome 59 güncellemesini almıştı. Android cephesinde es geçilen güncelleme, Google’ın açıklamalarına göre bugün Android için de sunuldu.

Google, Nisan ayında Chrome için sayfa hızlarını %10 ila %20 arasında artıracak bir güncelleme getireceğini söylemişti. İşte bu beklenen güncelleme, Chrome 59 ile birlikte gelmiş oldu. Google, Chrome 59’la beraber internet sayfalarını daha hızlı yükleyecek. Bunun için güncellenmiş bir JavaScript motoru ve daha az bellek kullanılıyor.

Bu özelliklerin dışında Chrome, güncelleme ile birlikte animasyonlu PNG dosyalarına tam destek vermeye başladı. Çok fazla yenilik getirmeyen Chrome 59, böyle küçük ama etkili güncellemelerle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Chrome 59’un Android için piyasaya sunulduğunu, ancak yeni sürümün önümüzdeki hafta boyunca Google Play’de kullanıma sunulacağını bildiren Google, özellikle RAM şikayetlerinin artmasının ardından Chrome’a birçok yeni özellik ekledi. Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısının böyle güzel güncellemelere ihtiyacı var.