Google, Chrome için yayınlayacağı yeni güncelleme ile otomatik video oynatan sitelerin doğrudan son ses video oynatmasını engelleyecek.

Herhangi bir web sitesinde otomatik olarak oynatılan videolar, aniden oluşturduğu gürültülerle can sıkıcı olabilir. Google, Chrome v64 ile birlikte otomatik oynatılan videolar için ‘siteyi sessize alma’ özelliği sunmuştu. Böylece siteleri kolayca sessize alabiliyor, siteyi her ziyaret edişimizde yeniden otomatik videonun gürültüsü ile karşılaşmıyorduk.

Fakat siteyi sessize almak da yeterince pratik bir çözüm değildi. Eğer sessize aldığınız bir siteden ‘sesli’ içerik oynatmak isterseniz, sitenin sesini açmanız ve oynatma işleminden sonra siteyi yeniden sessize almanız gerekiyordu. Otomatik oynatılan videolar konusunda yeni ve pratik çözümler sunması gerektiğini anlayan Google, Chrome v66 ile ciddiyetini arttırıyor.

Chrome v66 ile birlikte otomatik oynatılan videolar kısmen de olsa engellenmiş olacak. Herhangi bir videonun otomatik olarak oynatılması için sesinin varsayılan olarak kısık olması, kullanıcının ilgili pencereye tıklamış olması ya da daha önce o sitede bir medyayı oynatmış olması gerekecek. Dolayısı ile alakasız bir sitenin otomatik oynatılan videosu sizi rahatsız edemeyecek.

Google’ın otomatik oynatılan videolar için getirdiği yeni çözümlerin kullanıcıların şikayetleri için yeterli olup olmadığını göreceğiz. Fakat en azından artık tek bir videoyu izlememek için tüm siteyi sessize almamız gerekmeyecek. Herhangi bir siteyi nasıl sessize alacağınızı buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.