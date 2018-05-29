Bildiğiniz üzere Google Chrome yoluna başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu noktada Android cihazlar için yeni bir özellik üzerinde çalışan yazılım devi, getireceği güncelleme ile birlikte çok daha kullanışlı olacak.

Birçok internet tarayıcısı varlığını sürdürse de, Google Chrome’un yeri birçoğumuz için ayrı bir yerde. Bu sebeple sürekli olarak kendini geliştirme ve iyileştirme ihtiyacı duyan Chrome, Android cihazlar için yeni bir özellik almaya hazırlanıyor. Şu an için test aşamasında olan özellik, kullanıcılarına kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Bu bağlamda bazı kullanıcılara ön tanımlı olarak sunulan sekme düzenleyici özelliğini, aşamalı olarak anlatacağımız şekilde sizler de cihazlarınızda deneyebilirsiniz. Ancak bunun için ilk önce Google Play Strore’dan Google Chrome uygulamanızı güncellemenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında Chrome uygulamanızı açarak, arama sekmesine chrome://flags yazın ve açılan sayfada #enable-horizontal-tab-switcher kodunu bulun.

Birçok kodun yer aldığı sayfada aradığınız şeyi kolayca bulmak istiyorsanız, sağ üst köşede bulunan üç noktaya tıklayarak “Sayfada bul” sekmesini seçebilirsiniz. Ardından açılacak olan arama çubuğuna “#enable-horizontal-tab-switcher“ yazmanız halinde koda kolayca ulaşabilecek ve özelliği aktif edebileceksiniz.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra, Chrome uygulamanızı kapatın ve tekrar açın. Gerçekleştirdiğiniz bu aşamaların sonrasında, yeni sekme değiştirici arayüzünü sizler de kullanmaya başlayabilirsiniz. Şu anda tüm kullanıcılara sunulmayan bu işlemler, Chrome’un beta sürecini tamamlamasından sonra hepimizin işine yarayacaktır. Bu sebeple oldukça kolay olan bu iki aşamayı aklınızın bir köşesine kazımanızda fayda var.