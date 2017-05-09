Google Chrome, geçtiğimiz aylarda duyurduğu Android için çevrimdışı özelliğine yeni özellikler ekledi. Bundan sonra sayfaları çok daha rahat bir şekilde çevrimdışı açabileceksiniz.

Google Chrome, telefon ve bilgisayarlarımızda kullandığı RAM miktarından dolayı uzun süreler boyunca eleştirildi. Son zamanlarda çıkardığı güncelleştirmeler ile bu sorunları ortadan kaldırmayı başaran Google, çok daha işlevsel özellikler de ekledi. Geçtiğimiz Aralık ayında Android için güncellenen Chrome, çevrimdışıyken görüntüleme için web sayfasını indirme özelliği getirmişti. Google, yaptığı açıklamada bu süreçte 45 milyondan fazla web sayfasının çevrimdışı indirildiğini belirtti.

Rakamların iyi gelmesi ile birlikte Google çevrimdışı için yeni özellikler ekledi. Android telefonlarda, şu andan itibaren Chrome’daki herhangi bir bağlantıya uzunca bastığınız zaman çevrimdışı görüntülemek için o bağlantıyı indirebiliyorsunuz. Aynı zamanda Google çevrimiçi olduğunuzda görünen sayfaları, internet bağlantınızın kopup çevrimdışı olduğunuz yerlerde çevrimdışı ekranındaki düğmeye tıklayarak indirmenize olanak veriyor. Telefon çevrimiçi olduğunda otomatik indirmesini sağlayabilirsiniz. Yeni gelen özellikler bunlarla sınırlı değil. Son olarak Chrome’da yeni bir sekme açarken, daha önce indirilen makalelerin yanında çevrimdışı rozeti bulunuyor. Son indirdiğiniz sayfaların listesi bulunduğu için sekmeyi kapattığınızda bile bu listeden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bu özelliğin baz istasyonlarının çok az olduğu, şehirler arası yolculuklarda işe yarayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Sizce Google’ın bu hamlesi işinize yarar mı?