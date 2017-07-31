Google Chrome Android Versiyonuna 'Reklam Filtresi' Geliyor

Google'ın masaüstü ve mobil tarayıcı çözümü Google Chrome, son geliştirici sürümlerindeki reklam engelleyici özelliğiyle dikkat çekti.

Google'ın sunduğu Chrome mobil tarayıcı, kullanıcıdan kullanıcıya değişmekle beraber, şimdilik en stabil tarayıcı çözümünü oluşturuyor. Çoğu firmanın artık tarayıcı eklemeyi bırakıp Google Chrome'u kullanması da bunun açık bir işareti.

Haziran ayının başlarında bir "reklam filtresi" üzerinde çalıştıklarını ve 2018 yılında kullanıcılara sunulacağını açıklayan Google, özelliği test etmeye başladı. Anlattıklarına göre bu özellik tüm reklamları engellemek yerine rahatsız edici ve kısıtlayıcı olanları bloklayarak internet ortamını daha az yorucu ve güvenli hale getirecek.

Online reklamlar Webtekno gibi bir çok sitenin hala aktif durumda olmasının ve içeriğini ücretsiz sunmasının yegane temeli. Fakat tüm platformlarda reklam ile rahatsız edici reklam arasındaki fark anlaşılmalı. Bunun farkında olan ve işleri düzene sokmak isteyen Google, 2018 yılında "Better Ads Standards"ı açıklayarak sitelere neyin rahatsız edici olup neyin olmadığını gösterecek. Bu rahatsız edici reklamları sitelerine dahil etseler bile Chrome kullanıcılarının görmeyeceği reklamlar, doğal olarak site sahibine bir gelir sağlamayacak.

Özelliğin şimdilik dengesiz ve hatalarla dolu olması muhtemel. Android telefonunuzda Chrome Dev ya da Canary sürümleri yüklüyse; Ayarlar>>Site Ayarları>>Reklamlar yolunu izleyerek özelliği test edebilirsiniz. Yeni reklam filtresi özelliği henüz stabil Android uygulaması ya da herhangi bir masaüstü Chrome versiyonunda bulunmuyor. Alttaki linklerden uygulamalara ulaşabilirsiniz.