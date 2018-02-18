Google geliştiricileri, tüm sayfayı kapatıp uzun süre beklettiği veya ani sesler çıkarttığı için büyük can sıkıntısı olan reklamları engelleyen bir özellik ekledi. Peki bu reklamlar tarayıcı deneyimini nasıl etkileyecek?

İnternette sörf yaparken bazı sitelerin her yerde açılan reklamlarından hepiniz şikayet etmişsinizdir. Hatta bir çok yorumunuzda bizim mütevazi reklamlarımızdan bile şikayet ediyorsunuz. Perşembe günü yapılan bir güncellemeyle birlikte Google, bu reklamların bazılarını uygunsuz olarak engellemeye başladı.

Yapılan güncelleme sonrasında Chrome departmanı olan Reklam Koalisyonu tarafından belirlenen kriterlerin dışında kalan reklamlar gözükmeyecek. Reklam Koalisyonu bu kriterleri belirlerken 40 bin internet kullanıcısının katılım gösterdiği anketteki reklam türlerini en müdahaleci olan reklamlar olarak belirledi ve bunları engellemeye başladı.

Bilgisayar kullanımı sırasında müdahaleci reklam kapsamasına alınanlar:

Açılır pencerelere sahip olan reklamlar.

Sesli videoları otomatik oynatan reklamlar.

Geri sayım sayacıyla birlikte ekranı kaplayan reklamlar.

Bir sayfanın altına yapışıp kaldırma olanağınızın olmadığı reklamlar.

Mobil cihaz kullanımı sırasında müdahaleci reklam kapsamasına alınanlar:

Açılır pencerelere sahip olan reklamlar.

İçerik yüklenmeden önce görünen ve içeriği engelleyen reklamlar.

Bir sayfanın %30’undan daha fazla yer kaplayan reklamlar.

Arka plan, metin veya renkleri hızla değiştirip göz yoran reklamlar.

Sesli videoları otomatik oynatan reklamlar.

Bir sayfanın altına yapışıp kaldırma olanağınızın olmadığı reklamlar.

Geri sayım sayacıyla birlikte ekranı kaplayan reklamlar.

İçeriğin üstünde görünen ve kullanıcıyı linke tıklamaya zorlayan reklamlar.

Yapılan güncelleme sonrasında Chrome reklamları engellemek için o sitenin reklam puanına bakacak ve eğer düşükse ziyaret edilmeden önce içerisindeki reklamları kontrol edecek. Yukarıda belirttiğimiz kurallara göre uygunsuz reklamlar tespit edilirse de engellenecek. Peki, siz benim oldukça faydalı bulduğum yeni reklam düzenlemesi için ne düşünüyorsunuz?